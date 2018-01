Simona Halep. După Serena Williams, şi Maria Şarapova a trimis un avertisment către nr.1 WTA

Simona Halep este numărul 1 WTA, dar această poziţie este vizată de cele mai importante jucătoare din circuit. După ce, ieri, Serena Williams a spus că în lipsa ei nu a existat niciun lider WTA clar, azi este rândul Mariei Şarapova s-o avertizeze pe campioana din România.

Rusoaica a spus că vizează să devină numărul 1 WTA cât de repede, însă, având în vedere că Simona are 6.425 de puncte, în timp ce Şarapova are doar 1.116 puncte, conform digisport.ro, este clar că acest lucru se va întâmpla foarte târziu, dacă se va întâmpla.

"Obiectivul meu suprem este locul 1 WTA. Voi munci pentru a reveni acolo. Am multe oportunităţi pentru a ajunge, dar sunt multe fete care au şanse să câştige. Sper să mă aflu şi eu printre ele. Eu am avantajul că am mai câştigat la acest nivel şi ştiu ce înseamnă asta", a spus Şarapova.