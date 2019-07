Halep, după calificarea în finala de la Wimbledon: "E unul din cele mai bune momente din viața mea"

Simona Halep

Simona Halep a trecut în mare viteză de Elina Svitolina în semifinalele de la Wimbledon, în doar o oră și 13 minute, și s-a calificat în finala de la Wimbledon unde ar putea juca împotriva "coșmarului" Serena Williams.

Simona Halep a declarat imediat după victoria categorică în fața Elinei Svitolina că trăiește unul dintre cele mai bune momente din viața ei.

"E un sentiment grozav, mă simt bine, sunt emoționată. Este unul dintre cele mai bune momente din viața mea, sunt fericită că am ajuns în finală. Nu a fost așa ușor cum arată scorul, am avut ghemuri lungi, am luptat din greu. Svitolina e o jucătoare bună, întotdeauna e dificil să joc împotriva ei. Am muncit fiecare minge, am stat bine împotriva ei. Am mai multă experiență față de 2014 (când a ajuns în semifinale la Wimbledon - n.red), sunt pozitivă pe teren, nu mai renunț la nicio minge, am învățat mult în ultimii 5 ani, vreau să lupt până la capăt în fiecare meci. Nu contează cu cine voi juca în finală, este ultimul meci al turneului, nu mai contează", a spus Simona Halep după victoria din semifinale.

Simona Halep (locul 7 WTA) a învins-o pe Elina Svitolina (locul 8 WTA) cu 6-1, 6-3, în semifinala de la WIMBLEDON 2019. Românca este pentru prima dată în FINALA de grand șlem de la LONDRA.

Simona Halep, numărul 7 mondial, s-a calificat marți, 9 iulie 2019, în semifinalele turneului de la Wimbledon, după o victorie în două seturi (7-6, 6-1) în fața chinezoaicei Shuai Zhang.

Pentru parcursul de până acum, Simona Halep și-a adăugat în cont 1.322.937 de euro.

Cu încă o victorie și câștigarea trofeului de la Wimbledon, Simona Halep va primi 2.645.874 de euro.