Simona Halep - Caroline Dolehide // Cum a răspuns Simona Halep unei întrebări delicate

SIMONA HALEP - CAROLINE DOLEHIDE LIVE VIDEO ONLINE // Simona Halep, numărul 1 WTA, a primit o întrebare delicată la Indian Wells, dar a răspuns pe măsură: "Îi voi spune lui Darren să mă pedepsească!".

SIMONA HALEP - CAROLINE DOLEHIDE LIVE VIDEO ONLINE Simona Halep, 26 de ani, a fost întrebată dacă noul statut de lider mondial îi conferă mai multe drepturi în echipă, în special în relaţia cu antrenorul Darren Cahill, care nu a ajuns niciodată pe locul 1 ca jucător de tenis.

SIMONA HALEP - CAROLINE DOLEHIDE LIVE VIDEO ONLINE Reporterul american a fost curios să afle dacă Halep îi dă ordine lui Cahill de când a urcat pe prima poziţie WTA. "Nu voi face niciodată acest lucru, dar dacă se va întâmpla, îi voi spune lui Darren să mă pedepsească! Nu îmi place să fiu aşa, să am genul acesta de atitudine. Lucrurile sunt normale în echipa noastră, nu s-au schimbat deloc. Am o echipă foarte bună, aşa că vreau să am grijă de ea", a fost răspunsul Simonei Halep.

SIMONA HALEP - CAROLINE DOLEHIDE LIVE VIDEO ONLINE Simona Halep joacă în această noapte, în jurul orei 01:00, în turul III la Indian Wells, cu tenismena americană Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiară a unui wild card.

SIMONA HALEP - CAROLINE DOLEHIDE LIVE VIDEO ONLINE Această partidă este a treia pe arena principală. Înainte, se vor desfăşura meciul feminin Petra Kvitova (Cehia) - Amanda Anisimova (SUA) şi partida masculină Taro Daniel (Japonia) - Novak Djokovici (Sebia).

SIMONA HALEP - CAROLINE DOLEHIDE LIVE VIDEO ONLINE Simona Halep s-a calificat în turul 3 la Indian Wells, după o victorie în două seturi cu Pliskova şi o va întâlni pe americanca Dolehide, locul 165 WTA, care a eliminat-o pe Dominika Cibulkova, scor 5-7, 6-3, 6-4. Constănțeanca a spus că va continua să-și impună jocul agresiv pe care l-a arătat la ultimele meciuri.

SIMONA HALEP - CAROLINE DOLEHIDE LIVE VIDEO ONLINE În vârstă de 19 ani, viitoarea adversară pe Simonei Halep, pe care o va întâlni în premieră, se află la primul succes al carierei în faţa unei jucătoare din Top 30 mondial. Caroline Dolehide a produs surp