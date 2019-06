Simona Halep, campioană mondială

Simona Halep

Simona Halep, numărul trei mondial, a primit trofeul de campioană mondială pe anul 2018 din partea Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF), marţi seara, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Paris, unde are loc al doilea turneu de Mare Şlem al anului.

Simona Halep a fost recompensată prin titlul anunţat în decembrie după ce a reuşit să câştige în 2018 primul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros, terminând şi anul pe primul loc în clasamentul WTA, prteluată de Agerpres.

''E o mare onoare pentru mine să fiu aici. E foarte emoţionant. Am cele mai frumoase amintiri de la turneul de anul trecut, când am ridicat trofeul, trofeul meu favorit, aşa că sunt bucuroasă că am revenit şi joc sferturi de finală anul acesta'', a declarat Halep, care va juca miercuri în sferturi la Paris contra americancei Amanda Anisimova.

''E încă devreme să mă gândesc la titluri consecutive la Roland Garros, acum mă concentrez asupra meciului următor şi apoi vom vedea'', a mărturisit campioana en titre.

''A fost important pentru mine să câştig primul titlu de Mare Şlem, deoarece pierdusem trei finale înainte şi îmi doream foarte mult să câştig acest titlu, iar acum sunt fericită, sunt relaxată, mă simt bine pe teren şi în afara lui. Acel titlu mi-a dat gustul pentru noi victorii, dar nu e simplu'', a mai spus Simona Halep.