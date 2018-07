Simona Halep a explicat de ce a luat decizia care i-a mirat pe toţi, miercuri

Simona Halep

Simona Halep a anunţat miercuri că va participa şi la turneul de la New Haven, deşi, iniţial, până la US Open, spusese că va mai juca doar la Montreal și Cincinnati.

Numărul 1 WTA a explicat decizia de a merge la New Haven, turneu pe care l-a câștigat în 2013 și care începe pe 19 august, cu o săptămână înainte de US Open.

"Sunt bucuroasă să mă întorc la Connecticut în această vară şi le sunt recunoscătoare organizatorilor pentru această şansă. Am câteva amintiri fericite de când am câştigat titlul în 2013 şi întotdeauna m-am bucurat să joc în faţa suporterilor de aici. Tabloul este plin de jucătoare valoroase, iar condiţiile de joc sunt similare precum cele de la New York, motiv pentru care am considerat că este o cale grozavă de a mă pregăti pentru US Open", a spus Simona Halep, preluată de gsp.ro.

Unde va juca Simona Halep până la US Open:

6-12 august: Montreal (Premier 5)

13-19 august: Cincinnati (Premier 5)

19-25 august: New Haven (Premier)

27 august - 9 septembrie: US Open (Grand Slam)