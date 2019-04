Simona Halep a făcut un anunț neașteptat despre viața personală!

Simona Halep a pus umărul la lansarea campaniei caritabile „Strigăt de viață”, desfășurată în parteneriat cu organizația „Salvați Copiii România”. Constănțeanca a dezvăluit că și-ar dori să devină mamă în viitorul apropiat.

Simona (27 de ani) postează deseori videoclipuri și poze cu nepoţica ei, Tania, și se simte întotdeauna excelent în preajma copiilor.

„Cum bine ştiţi, am o legătură specială şi deosebită cu toţi copiii. Sunt deosebiţi, iar zâmbetul lor ne face, nu ştiu, viaţa parcă mai frumoasă. Putem să zâmbim şi noi mai mult. Am fost două zile acasă, la Constanţa, şi am petrecut cu nepoţica mea."

Simona Halep (locul 2 WTA) are un contract de sponsorizare cu Dorna și un parteneriat cu Salvați Copiii și a participat la mai multe evenimente care vizează cauza copiilor născuți prematur.