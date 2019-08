Simona Gherghe renunță la Acces Direct, după nouă ani

Simona Gherghe

Simona Gherghe a anunțat că se desparte de emisiunea Acces Direct, pe care a realizat-o timp de nouă ani la Antena 1.

„Dragii mei prieteni, misiunea mea la Acces Direct s-a incheiat. Decizia imi apartine in totalitate si vine dupa multe nopti de nesomn. Am intrat intr-o alta etapa a vietii mele si simt nevoia unei schimbari. Au fost 9 ani plini, cu bune si cu rele, in care am invatat multe. Despre lume, despre viata, despre mine”, a scris Simona pe Facebook.

Ea precizează că emisiunea va merge mai departe și menționează că nu va renunța la televiziune. „Ne vorm revedea în curând, la Antena 1”, a spus ea în finalul postării.