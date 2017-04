Şi-a filmat căţeluşa în timp ce aducea pe lume primii ei pui! Imaginile emoţionante s-au viralizat

Și-a filmat cățelușa în timp ce aducea pe lume primii ei pui. Imaginile sunt absolut emoţionante.

Stăpâna cățelușei din America, care s-a asigurat ca nașterea primilor pui ai cățelușei sale să aibă loc în cele mai bune condiții, a filmat și a povestit totul despre această experiență.

”Pentru că erau ultimele săptămâni de gestație, trebuiau depuse eforturi ca femela să accepte un loc bun pentru parturiție și alăptare, dar cu câteva zile înainte de a aduce pe lume primii ei pui, a avut loc debutul contracțiilor. Brusc, a început să piardă un lichid verde, care știam că nu este tocmai în regulă.

Am plecat imediat la un spital veterinar, când am ajuns, medicul a intervenit de urgență. Lichidul verde s-a dovedit a fi de la câțiva cățeluși care deja muriseră. Nu se știe din ce cauză, însă am rămas cu trei pui minunați, sănătoși, și cu o mamă care a fost salvată de marele nostru medic veterinar, pe ultima sută.

Puii au acum aproape o săptămână și sunt bine. Mama lor încă se recuperează. Toți cei trei copii ai ei au o casă iubitoare care îi așteaptă. Le-am ales și nume: Big și Bang pentru băieți și Farrah pentru fată, pentru că înseamnă fericire. Acesta este semnificația numelui mamei lor”, a încheiat femeia.