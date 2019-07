Sfântul Ilie. Mesaje, urări şi sms-uri pe care să le trimiţi dacă ai sărbătoriţi

Sfantul Ilie

FOTO: ronduldesibiu.ro

Sfântul Ilie. Mesaje, urări şi sms-uri. Sfântul Ilie este pomenit în data de 20 iulie în fiecare an. El este celebrat ca fiind un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme secetoasă. Sfântul și marele proroc Ilie, a primit de la Dumnezeu darul de a deschide și închide Cerurile. În această zi, peste 150.000 de români îşi sărbătoresc onomastica.



Sfântul Ilie. Mesaje, urări şi sms-uri pentru prieteni şi familie

La mulţi ani! Sfântul Ilie să te călăuzească mereu!

Felicitări cu ocazia acestei zile. Îţi urez să fii mereu sănătos, energic şi plin de bucurie. La mulţi ani!

La Mulţi Ani cu ocazia Sfântului Ilie şi să-ţi fie ziua plină de minuni!

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.

Cu ocazia zilei de nume, îţi doresc un munte de sănătate, o mare de iubire şi un ocean de fericire!

E o zi când sufletul tău trebuie să învingă orice urmă de tristeţe şi să fie deschis pentru a primi cele mai frumoase momente. Este ziua numelui tău şi-ţi urez un sincer La Mulţi Ani!

La Mulţi Ani, Iliuta! Sper sa se sparga conducta fericirii pe strada vietii tale.

Un zâmbet are puterea de a îndrepta totul şi de a umple totul de lumină. Sper să ai parte de cât mai multe zâmbete în viaţă. La Mulţi Ani!

Se sărbătoreşte cel mai mare făcător de minuni şi aducător de ploi în vreme de secetă. Îţi doresc să învingi orice furtună şi să ai un cer senin!

La mulţi ani! Să ai parte de un ocean de sănătate, un munte de noroc şi un camion cu bani!

Adierea vântului lin al acestei zile frumoase de vară să te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor, iar sufletul să-ţi rămână deschis către calea fericirii şi împlinirii eterne. La mulţi ani!

De ziua numelui tău, îţi doresc să-ţi fie bine, să ai noroc, fericire şi sanatate şi să ţi se îndeplineasca toate dorinţele. La mulţi ani, Ilie!

Azi, de ziua numelui, îţi urez şi eu să fii iubit şi să ai parte de tot ce îţi doreşti. La mulţi ani!

Îţi urez La multi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul Ilie pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.

De ziua ce-ţi surâde-n prag şi-i porţi frumosul nume, eu îţi doresc tot ce-i mai drag şi mai frumos pe lume! La mulţi ani!

Îţi doresc că toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşeaşcă şi să strălucească în calea ta către fericire. La mulţi ani!

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Ilie, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

URĂRI religioase de Sfântul Ilie

Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire şi prosperitate. La mulţi ani!

Dumnezeu să-ţi dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, sănătate, împliniri şi multă iubire.

Să-ţi dea Domnul sănătate, Judecată înţeleaptă, Viaţă lungă pământească, Ce doreşti să se-mplinească!

Cu ocazia zilei Sfinţişorului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

Fie ca din această zi Sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. Multă sănătate şi un sincer La mulţi ani!

SFÂNTUL ILIE, 20 IULIE. TRADIŢII ŞI OBICEIURI SF. ILIE. In Panteonul romanesc, Sant-Ilie este o divinitate a Soarelui si a focului, identificata cu Helios, din mitologia greaca, si cu Gebeleizis, din mitologia geto-daca.



SFÂNTUL ILIE, 20 IULIE. TRADIŢII ŞI OBICEIURI SF. ILIE. Ca divinitate solara si meteorologica, Sant-Ilie provoaca tunete, trasnete, ploi torentiale si incendii, leaga si dezleaga ploile, hotaraste unde si cand sa bata grindina.



In perioada sa pamanteana, Ilie a savarsit pacate, cel mai mare fiind uciderea parintilor sai la indemnul diavolului, pacate pe care le-a ispasit in moduri diferite si din aceasta cauza Dumnezeu l-a iertat, l-a trecut in randul sfintilor si l-a urcat la cer intr-o trasura cu roti de foc trasa de doi sau de patru cai albi inaripati. In cer, Sant-Ilie cutreiera norii, fulgera si trasneste dracii cu biciul sau de foc pentru a-i pedepsi pentru raul pe care i l-au pricinuit. Si, pentru ca dracii inspaimantati se ascund pe pamant prin arbori, pe sub streasina caselor, in turlele bisericilor si chiar in trupul unor animale, Sant-Ilie trasneste naprasnic pentru a nu-i scapa nici unul dintre ei.



Ca divinitate populara a Soarelui si a focului, Sant-Ilie este atestat prin numeroase traditii, mai ales in mediile pastoresti.



SFÂNTUL ILIE, 20 IULIE. TRADIŢII ŞI OBICEIURI SF. ILIE. In ajunul acestei zile, fetele se duceau noaptea pe ogoarele semanate cu canepa (canepisti), se dezbracau si, goale, se tavaleau prin cultura, apoi se imbracau si se intorceau acasa. Daca in noaptea dinspre Sant-Ilie visau canepa verde era semn ca se vor marita cu flacai tineri si frumosi, iar daca visau canepa uscata se zicea ca se vor marita cu oameni batrani.



In dimineata acestei zile, scrie crestinortodox.ro, se culegeau plante de leac, in special busuiocul, ce erau puse la uscat in podurile caselor, sub stresini sau in camari. Tot acum se culegeau si plantele intrebuintate la vraji si farmece.



Femeile duceau in aceasta zi busuioc la biserica pentru a fi sfintit dupa care, intoarse acasa, il puneau pe foc iar cenusa rezultata o foloseau in scopuri terapeutice atunci cand copiii lor faceau bube in gura.



SFÂNTUL ILIE, 20 IULIE. TRADIŢII ŞI OBICEIURI SF. ILIE. Nu era voie sa se consume mere pana la 20 iulie si nici nu era voie ca aceste fructe sa se bata unul de altul, pentru a nu bate grindina, obicei pastrat si astazi. In aceasta zi, merele (fructele lui Sant-Ilie) se duc la biserica pentru a fi sfintite, crezandu-se ca numai in acest mod ele vor deveni mere de aur pe lumea cealalta.



De Sfantul Ilie, romanii isi aminteau si de sufletele mortilor, in special de sufletele copiilor morti. Femeile chemau copii straini sub un mar, pe care il scuturau ca sa dea de pomana merele cazute. Astfel, se considera ca mortii se veselesc.



Scenariul ritual de renovare a timpului, specific tuturor marilor sarbatori calendaristice, cuprinde si practici de pomenire a mortilor. Bisericile sunt pline, acum, cu bucate pentru pomenirea mortilor (Mosii de Sant-Ilie), iar la casele gospodarilor se organizeaza praznice mari.



Se credea si se mai crede si astazi ca daca tuna de Sant-Ilie, toate alunele vor seca iar fructele din livezi vor avea viermi.