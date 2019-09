Sfânta Sofia 2019. Spune-le LA MULȚI ani celor care poartă acest nume! Mesaje și felicitări

Sfânta Sofia 2019, 17 septembrie. Mesaje LA MULȚI ANI pentru Sofia. Felicitări pentru Sofia!

Acestea au trait in Italia in timpul Imparatului Adrian, care a domnit intre anii 117-138. In limba greaca, numele de Sofia inseamna intelepciune. Sfanta Mucenita a avut trei fete pe care aceasta le-a botezat dupa numele celor trei virtuti teologice. Pistis inseamna credinta, Elpis se traduce prin nadejde iar Agapis inseamna dragoste.

Deoarece era o perioada in care crestinii erau persecutati, Sofia si fiicele sale au avut mult de suferit.

Prefectul provinciei, un om invidios si cu o inima neagra cu numele de Antioh le denunta imparatului Adrian pe motiv ca acestea ar fi crestine.

Mai mult decat atat, pentru a le cruta Adrian le ceru sa aduca jertfa zeitei Artemis. Sofia si fiicele ei au refuzat iar Adrian ordona ca fiicele Sofiei sa fie omorate.

Prin acest mod Sofia ar fi avut mult mai mult de suferit, nu doar din cauza torturii la care a fost supusa dar si datorita pierderii fiicelor sale. Fetele sfintei, desi erau de varste fragede – Pistis avea 12 ani,, Elpis 10 ani iar Agapis 9 ani – au fost martirizate in anul 137.

Dupa ce vazu cu ochii ei cum fiicele sale sunt omorate Adrian ii dadu drumul considerand ca toate aceste chinuri vor fi mult prea mult pentru orice mama. Asadar Sofia lua trupurile celor trei fete si le ingropa pe un deal in afara cetatii.

Statu la mormantul lor timp de trei zile in care se ruga continuu, iar bunul Dumnezeu a decis sa o ia alaturi de el la Ceruri unde fiicele sale o asteptau. Mormintele Sfintei Sofia si a fiicelor sale au fost gasite pe drumul roman Via Aurelia, loc unde s-a ridicat ulterior Biserica "Sfantul Mucenic Pangratie". Incepand cu anul 1992, Sfanta Mucenita Sofia a devenit ocrotitoarea capitalei Bugariei.

Sofia inseamna „intelepciune”, iar ea si-a numit ficele dupa cele trei virtuti crestine: Pitias – credinta, Elpis – nadejde, Agapis – dragoste. Se crede ca toti cei botezati cu acest nume vor fi haraziti de catre Dumnezeu cu judecata limpede.

Numele Sofia este de origine greaca, dar este folosit acum in toate popoarele europene. Derivatele sale sunt: Sofian, Sofianu, dar si Sofiana, Sofie, Sofita, Sofi, Sofiica, Sohiia sau Fita.

Asadar, daca ai prieteni care se numesc astfel, ureaza-le „La multi ani”, pentru ca pe 17 septembrie isi sarbatoresc ziua onomastica.

Iata cum sa le faci ziua mai frumoasa sarbatoritilor, cu aceste mesaje de LA MULTI ANI:

Este o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. Este ziua numelui tau! La Multi Ani, Sofia!

Astazi e ziua numelui tau, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingas ca tine. Iti doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume!

Sofia! Da, tu! Esti data in urmarire de catre gasca de prieteni, caci azi e ziua ta si toţi vor sa te ureze şi sa te îmbrăţişeze! Ma alatur si eu lor, sperand ca te vom gasi, dar pana una-alta, iti zic acum: La multi ani!

Este doar inca o zi, dar este cea mai frumoasa din tot anul, caci este ziua ta! La multi ani, iubito!

Azi e ziua ta, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Sa fi cuminte si sa asculti de prietenii tai pentru ca noi iti dorim numai bine, fericire si sa ai parte de toata fericirea din lume, scrie revistateo.ro