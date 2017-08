Sf. Maria Mare, Paştele verii. Ce trebuie să facă fetele şi ce înseamnă dacă înfloresc trandafirii

Crestinii-ortodocsi sarbatoresc in fiecare an, la 15 august, Sfanta Maria Mare (Adormirea Maicii Domnului).

Sarbatoarea de o mare importanta pentru otodocsi este considerata Pastele Verii. In aceasta zi se praznuiesc atat moartea si ingroparea, cat si invierea si inaltarea la cer a Nascatoarei de Dumnezeu.



In dimineata acestei zile, femeile mergeau la biserica si imparteau struguri, prune, faguri de miere si mergeau in cimitir pentru a tamaia mormintele.



Taranii care aveau vii mari obisnuiau ca acum sa tocmeasca pandarii pentru pazit viile.



Ciobanii coboara oile de la munte (La Santamaria Mare / Tulesc oile la vale!)



Tot acum, barbatii schimbau palaria cu caciula, cei care mai erau vazuti cu palarie dupa 15 august fiind ironizati.



De pe 15 august se deschidea, in satul traditional, un important sezon al nuntilor, sezon care tinea pana la intrarea in postul Craciunului.



In aceasta zi se organizau targurile si iarmaroacele de toamna.



De Sfanta Marie, fetele purtau o planta numita „navalnic”, care avea puterea sa aduca petitori.



Daca in apropierea zilei Sfintei Marii infloreau trandafirii, era un semn ca toamna va fi lunga.



In aceasta zi erau adunate ultimele plante de leac.



