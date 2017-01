Serialul "American Crime Story" va avea un sezon dedicat celebrei Monica Lewinsky

Producătorul și scenaristul Ryan Murphy vrea să dedice un sezon al seriei sale 'American Crime Story' fostei stagiare de la Casa Albă Mónica Lewinsky, a informat joi site-ul de specialitate The Hollywood Reporter citat de Agepres.

După succesul în rândul publicului și al criticii cu 'The People v. O.J. Simpson', primul sezon al seriei 'American Crime Story', Murphy lucrează acum la continuarea acestei saga de televiziune având sezoane dedicate unei singure teme.

Până acum se știa că al doilea sezon al seriei 'American Crime Story' se va axa asupra ravagiilor lăsate în urmă de uraganul Katrina în 2005, iar al treilea va aborda asasinarea în 1997 a celebrului creator de modă Gianni Versace.

S-a aflat însă că Murphy pregătește încă un sezon al seriei 'American Crime Story' care va prezenta povestea stagiarei Monica Lewinsky și relația sa cu fostul președinte al SUA Bill Clinton, care a fost supus unui proceduri de "impeachement" pentru acest scandal, fiind pe punctul de a-și pierde funcția.

Murphy, care s-a făcut cunoscut cu seriale precum 'American Horror Story' sau 'Glee', a cumpărat drepturile de adaptare pentru televiziune a cărții 'A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President' scrisă de Jeffrey Toobin cu privire la cazul Lewinsky.

Surse citate de The Hollywood Reporter asigură că Murphy și echipa lui s-au întâlnit deja cu mai multe actrițe pentru a decide cineva o va întruchipa pe Monica Lewinsky.