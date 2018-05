Sentinţă definitivă în dosarul "Grădiniţa groazei" din Constanţa - daune morale de 50.000 de euro

Directoare și educatoarele de la Grădinița „Micul Regat” din Constanța au fost condamnate, definitiv, la închisoare cu suspendare, pedepsele primite fiind de câte un an și jumătate. Decizia instanței este definitivă. Daunele morale au fost majorate la 50.000 de euro.

Directoarea și cinci dintre angajatele grădiniței private „Micul Regat” din Constanța au fost trimise în judecată pentru purtare abuzivă, după ce, în 2014, ar fi agresat repetat copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Judecătoria Constanța, în primă instanță, a dispus, în luna octombrie a anului trecut, condamnarea la închisoare cu suspendare pentru educatoare, în timp ce directoarea grădiniței Micul Regat fusese achitată.

Rejudecând, Curtea de Apel Constanța a dispus, miercuri, condamnarea cu suspendare a directoarei grădiniței Micul Regat, Eliza Pufleanu, la pedeapsa de un an cinci luni de închisoare, pentru complicitate la infracțiunea de purtare abuzivă în formă continuată.

De asemenea, instanța a mai hotărât ca în cazul educatoarei Cristina Manolache să fie majorată pedepsa, de la un an de închisoare cu suspendare, la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare. În cazul celorlalte educatoare, magistrații Curții de Apel Constanța au păstrat condamnările inițiale, de câte un an și cinci luni de închisoare cu suspendare, pentru infracțiunea de purtare abuzivă. Totodată, instanța a dispus și majorarea sumelor plătite drept daune morale către părțile civile, suma totală fiind ridicată la 50.000 de euro.

Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă.

Abuzurile la care erau supuși copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, de Centrul de dezvoltare și educație “Micul Regat”, au fost descoperite târziu de părinți. La un moment dat, văzându-și copilul că se întorcea speriat de la grădiniță și avea noaptea coșmaruri, unul dintre părinți i-a montat într-o jucărie de pluș un aparat de înregistrare. Astfel a putut auzi cum erau chinuiți micuții de îngrijitoarele care ar fi trebuit să aibă grijă de ei. Ulterior, au apărut și imagini filmate de camerele de supraveghere ale centrului, în care se vede clar cum copiii sunt agresați de către îngrijitoare.

Părinții au făcut plângere penală la Parchetul Tribunalului Constanța, procurorii demarând ancheta. Ulterior dosarul a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Constanța.

Directoarea centrului, Eliza Pufleanu, și Cristina Alina Alma, Georgiana Vierescu, Larissa Victora Hercus, Irina Petre și Cristina Manolache, angajate ale grădiniței, au fost acuzate de rele tratamente aplicate minorului și purtare abuzivă.

Sentința magistraților:

"1. În baza art.421 pct.1. lit.a) cod procedură penală, respinge apelul formulat de partea civilă Caradima Tega prin reprezentant legal Caradima Laura ca tardiv.

2. În baza art.421 pct.1. lit.b) cod procedură penală, respinge apelurile formulate de de inculpatele Armă Cristina Alina, Vierescu Georgiana, Hercuș Larissa Victoria, Petre Irina și Manolache Cristina ca nefondate.

3. În baza art.421 pct.2. lit.a) cod procedură penală, admite apelurile declarate de către procuror și părțile civile Alexandrescu Matei, Ciorbaru Alexandra Maria, Ivuță Matei George și Duda Rareș Andrei, desființează în parte hot. atacată și, prin extinderea efectelor conform art.419 cod procedură penală, și cu privire la partea civilă Caradima Tega, rejudecând: 3.1. În baza art.396 alin.(2) cod procedură penală, art.26 cod penal 1969 rap. la art.250 alin.(3) cod penal 1969 cu aplic. art.41 alin.(2) cod penal 1969 și art.5 cod penal, condamnă pe inculpata Pufleanu Eliza, CNP ..., la pedeapsa de 1 an 5 luni închisoare pentru complicitate la infracțiunea de „purtare abuzivă” în formă continuată.

În baza art.12 alin.(1) din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind noul cod penal rap. la art.71 alin.(2) cod penal 1969, pe durata executării pedepsei interzice inculpatei exercițiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b) cod penal 1969. În temeiul art.81 cod penal 1969, suspendă condiționat executarea pedepsei. În baza art.82 cod penal 1969, stabilește termenul de încercare de 3 ani 5 luni (prin adăugare la intervalul de 2 ani a cuantumului pedepsei aplicate). În baza art.71 alin.(5)/Cod penal 1969, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei suspendă executarea pedepsei accesorii În baza art.404 alin.(2) cod procedură penală, atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art.83 și 84 cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. 3.2.

Majorează pedeapsa aplicată inculpatei Manolache Cristina de la 1 an închisoare la 1 an 5 luni închisoare pentru infracțiunea de „purtare abuzivă” în formă continuată prev. de art.250 alin.(3) cod penal 1969 cu aplic. art.41 alin.(2) cod penal 1969 și art.5 cod penal. Menține aplicarea art.81 cod penal 1969 referitor la modalitatea de executare a pedepsei și stabilește termenul de încercare de 3 ani 5 luni (prin adăugare la intervalul de 2 ani a cuantumului pedepsei majorate).

4. În baza art.397 alin.(1), art.19 alin.(3, 5) cod procedură penală, art.1381 și art.1391 cod civil, majorează cuantumul daunelor morale la câte 10000 euro sau echivalentul în lei la data plății către părțile civile minore, prin reprezentanți legali, obligând inculpatele la plata în solidar a acestora după cum urmează: - obligă în solidar pe inculpatele Hercuș Larissa Victoria, Vierescu Georgiana și Pufleanu Eliza, precum și pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educație și Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă Alexandrescu Matei, prin reprezentant legal Alexandrescu Daniel (CNP ...), a sumei de 10000 euro sau echivalentul în lei la data plății, calculat la cursul BNR din ziua plății. - obligă în solidar pe inculpatele Hercuș Larissa Victoria, Vierescu Georgiana și Pufleanu Eliza, precum și pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educație și Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă Duda Rareș, prin reprezentant legal Duda Simona (CNP ...), a sumei de 10000 euro sau echivalentul în lei la data plății, calculat la cursul BNR din ziua plății. - obligă în solidar pe inculpatele Petre Irina, Manolache Cristina și Pufleanu Eliza, precum și pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educație și Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă Ivuță Matei, prin reprezentant legal Ivuță Sânziana (CNP ...), a sumei de 10000 euro sau echivalentul în lei la data plății, calculat la cursul BNR din ziua plății. - obligă în solidar pe inculpatele Petre Irina și Pufleanu Eliza precum și pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educație și Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele, la plata către partea civilă Caradima Tega, prin reprezentant legal Caradima Laura (CNP ...), a sumei de 10000 euro sau echivalentul în lei la data plății, calculat la cursul BNR din ziua plății. - obligă în solidar pe inculpatele Manolache Cristina și Pufleanu Eliza precum și pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educație și Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă Ciorbaru Alexandra, prin reprezentant legal Ciorbaru Oana Mihaela (CNP ...), a sumei de 10000 euro sau echivalentul în lei la data plății, calculat la cursul BNR din ziua plății. Menține celelalte dispoziții ale hot. în măsura în care nu contravin prezentei.

5. În baza art.274 alin.(1) cod procedură penală, obligă pe inculpata Pufleanu Eliza în solidar cu partea responsabilă civilmente Centrul de Educație și Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" la plata sumei de 1900 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 alin.(2) cod procedură penală, obligă pe apelantele inculpate Armă Cristina Alina, Vierescu Georgiana, Hercuș Larissa Victoria, Petre Irina și Manolache Cristina și pe apelant parte civilă Caradima Tega prin reprezentant legal Caradima Laura la plata sumei de câte 350 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat. În baza art.276 alin.(ultim) cod procedură penală cu referire la art.453 cod procedură civilă, obligă în mod egal inculpatele Hercuș Larissa Victoria, Vierescu Georgiana și Pufleanu Eliza și pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educație și Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către Alexandrescu Daniel, în calitate de reprezentant legal al părții civile Alexandrescu Matei, a sumei de 2500 lei onorariu apărător ales.

6. În baza art.272 cod procedură penală, onorariile în cuantum partial de câte 50 lei pentru av.Eugenia Margaritti, av.Florinela Popovici, av.Elena Nicolae, av.Cornelia-Mihaela Tătaru Olingheru care au asigurat asistența juridică din oficiu până la prezentarea apărătorilor aleși se vor deconta din fondurile Ministerului Justiției. În baza art.400 alin. ultim cod procedură penală, minuta s-a întocmit în 2 exemplare. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, azi, 23.05.18."

Sursa: realitateadeconstanta.net