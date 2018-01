Senator USR, împiedicat să intre într-un centru de plasament din sectorul 5: "Ce vor să ascundă?"

Senatorul USR, Vlad Alexandrescu, a anunţat pe pagina sa de Facebook că nu a fost lăsat să intre în Centrul de Plasament Cireşarii II din Sectorul 5 al Capitalei. În replică, Primăria susţine că, potrivit procedurii, parlamentarul ar fi trebuit să înainteze o solicitare către edil.

"Se fac 3 ore și 20 de minute de când stau în frig în fața porții Centrului de plasament "Cireșarii".

Construit ca o adevarată fortăreață. Nu sunt lăsat să intru și mi se spune că trebuie să am acordul primarului. Complet fals! Nu există nicăieri în lege o astfel de prevedere și niciun alt centru nu ne-a cerut așa ceva. Nu este decât o regulă inventată pentru a ține pe cei inconfortabili afară. Directorul General al DGASPC Sector 5 nu răspunde de ore bune la telefon. " O fi într-o ședință" ne spune o doamnă de la centru. Că, de, mereu pică ședințele în astfel de momente, nu? Nu știu ce vor atât de tare să ascundă, dar cu atât mai multe trebuie să aflu. Centrele de plasament sunt locuri unde deseori copiii sunt supuși diverselor forme de abuz ori trimiși în diverse rețele de trafic cu persoane. Nu pot sa spun daca este cazul si aici, dar asta trebuie aflat de la copiii instituționalizați", a scris Alexandrescu, pe Facebook.

Vlad Alexandrescu a spus, apoi, pentru Mediafax, că legislaţia spune că un senator este investit cu autoritate publică de stat în interesul cetăţenilor.

"Eu mă aflu în circumscripţia electorală Bucureşti, pentru care am fost şi votat în Parlament, şi nu pot să îmi exercit dreptul constituţional şi mandatul reprezentativ în serviciul cetăţenilor. Eu stau aici până când îmi vor da voie să intru înăuntru, pentru că la toate centrele am stat, am avut o interacţiune foarte normală cu şeful de centru, cu psihologul, cu asistentul social, am stat de vorbă şi cu copiii, deci am avut interacţiuni foarte bune. Aici, se pare că nu se poate", a adăugat senatorul USR, care la ora transmiterii ştirii se află tot în faţa Centrului Cireşarii II.