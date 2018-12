Semne clare că cineva a făcut sex cu o seară în urmă

Tensiunea sexuală acumulată cauzează frustrări şi stări de nervozitate. Aceasta este realitatea, la fel cum eliberarea de aceste tensiuni în urmă contactului fizic dintre parteneri poate fi lesne observată de către cei din jur. Cum? Urmărind câteva dintre semnalele greu de controlat

Atunci când un bărbat a avut parte de o noapte furtunoasă, îl vei surprinde a două zi fluierând fără niciun motiv şi nu vei reuşi nicicum să îi ştergi zâmbetul relaxat de pe chip. Dar în cazul unei femei?

Bărbaţii întorc capul după ea

Cu cât viaţa sexuală a unei femei este mai activă, cu atât corpul ei eliberează mai mult feromoni, mesageri chimici pe care simţul mirosului îi identifică, fiind excitanţi pentru sexul opus. În cazul unei femei care a făcut amor, aceşti feromoni eliberaţi îi vor determina pe bărbaţi să devină mai interesaţi de ea.

E mai fericită

Femeile poate că nu fluieră, aşa cum fac bărbaţii când sunt fericiţi şi relaxaţi, doar că zâmbesc şi simt nevoia să cânte, să danseze. Un studiu realizat de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Colorado arată că frecvenţa activităţii sexuale creşte percepţia de sine a fericirii. Studiul, care a analizat peste 15.000 de persoane, a constatat că cei care au mărturisit faptul că au făcut sex de două până la trei ori pe săptămâna aveau 55% mai multe şanse de a raporta un nivel mai ridicat de fericire decât respondenţii care au avut parte mai rar de relaţii sexuale.

E mai frumoasă decât de obicei

În timpul sexului, corpul suferă o serie de schimbări. De exemplu, muşchii se detensionează şi fluxul de sânge creşte în toate zonele corpului. Aşa apar ceea ce numim “bujori în obrăjori”, trupul este mai relaxat după o partidă de amor, atitudinea este degajată, chiar neglijentă, ceea ce o face pe femeie şi mai atrăgătoare pentru bărbaţi.

A dormit foarte bine

Femeile care au orgasm înregistrează o creştere de 30% a nivelului hormonului prolactin imediat după sex, iar o a doua răbufnire are loc în ziua următoare, arată cercetătorii de la Oxford Journal of Human Reproduction. Ce importanţă are acest lucru? Împreună cu alte funcţii, prolactina este unul dintre hormonii care provoacă somnolenţă şi poate ajuta la obţinerea câtorva ore de somn foarte odihnitor. Aşadar, când vei auzi o femeie că spune cât de bine a dormit, te poţi gândi şi la faptul că a avut parte de o partida de amor înflăcărată.

Nu-i mai trebuie nimic

Activitatea sexuală declanşează eliminarea de oxitocină, un hormon care îi ajută pe oameni să se relaxeze. De altfel, oxitocina este cunoscută şi drept hormonul fericirii. Iar când eşti fericit, nevoile tale devin mai mici. Practic, nu-ţi mai trebuie nimic pentru că simţi că ai totul. În plus, oxitoncina ajută femeile să îşi clarifice interacţiunile sociale, astfel că nu mai analizează atât de amănunţit fiecare cuvânt, scrie ele.ro.