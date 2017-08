Semne că telefonul tău este ascultat

Cu siguranta te-ai intrebat macar o data daca telefonul tau este ascultat.

Iata cateva din semnele care ti-ar putea indica faptul ca telefonul mobil ar putea fi interceptat:

– bateria telefonului se incalzeste chiar si in stand-by

– telefonul se inchide prea incet

– daca in timpul cautarii unei retele, telefonul gaseste operatori ciudati sub forma unui sir de cifre, ceva nu este sigur in regula

– telefonul trebuie reincarcat mai des.

– in timpul convorbirilor auzi zgomote ciudate: ecouri, fosnete, zgomote ciudate

– daca ecranul telefonului se lumineaza fara vreun motiv anume exista posibilitatea ca acesta sa fie interceptat.

sursa