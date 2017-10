Semnal PROST pentru Europa: regiunile italiene Lombardia şi Veneţia, referendum pentru AUTONOMIE

Regiunile italiene Lombardia si Venetia organizeaza, duminica, un referendum pentru a cere mai multa autonomie, cu o tenta particulara dupa cel privind secesiunea Cataloniei in Spania.

Acest referendum, unul consultativ, este organizat la initiativa presedintilor regiunilor Lombardia si Venetia, Roberto Maroni si Luca Zaia, membri ai Ligii Nordului (extrema dreapta), relateaza AFP.

Locuitorii celor doua regiuni trebuie sa raspunda prin DA sau NU la intrebarea daca doresc "forme suplimentare si conditii particulare de autonomie".

Contrar celui din Catalonia, acest referendum se inscrie in cadrul constitutional, care prevede posibilitatea pentru Parlament de a atribui aceste forme de autonomie regiunilor care le solicita, a explicat pentru AFP Nicola Lupo, profesor de drept constitutional la Universitatea Luiss din Roma.

In cazul in care raspunsul DA va fi predominant, Maroni si Zaia intentioneaza sa-i ceara Romei mai multe competente in infrastructura, sanatate sau educatie, dar si puteri noi in materie de securitate si imigratie, teme dragi Ligii Nordului, dar care ar necesita o modificare a Constitutiei.

Obiectivul lor este de a obtine mai multe resurse, recuperand circa jumatate din solda fiscala actuala (diferenta intre ceea ce locuitorii platesc ca taxe si impozite si ceea ce primesc ca si cheltuieli publice).

In prezent, aceasta se ridica la 54 de miliarde de euro pentru Lombardia si 15,5 miliarde de euro pentru Venetia (comparativ cu opt miliarde pentru Catalonia).

Venetia, cu 5 milioane de locuitori, si Lombardia, cu 10 milioane, se numara printre regiunile cele mai bogate ale Italiei, contribuind impreuna la 30% din PIB-ul Italiei. Datoria pe cap de locuitor in cele doua provincii este mica: 73 de euro pentru Lombardia, 219 de euro pentru Venetia, fata de 407 euro media la nivel national.

Prin urmare, in opinia lui Maroni si Zaia, aceste regiuni trebuie sa fie recompensate.

Potrivit lui Lupo, referendumul are loc intr-un context de "fractura traditionala Nord/Sud, alaturi de ideea unei Rome ca loc de putere corup si centralizator".

Sondajele de opinie dau un larg avans pentru tabara DA. "Cei care vor face duminica demersul de a vota o vor face probabil pentru a spune DA, cu atat mai mult cu cat intrebarea pusa este relativ consensuala", noteaza Lupo.

Adevarata problema ramane participarea.

In Venetia, ea trebuie sa depaseasca 50% pentru ca scrutinul sa fie validat, iar in Lombardia 40%.

Promovat de Liga Nordului, referendumul este sustinut de partidul Forza Italia, al lui Silvio Berlusconi (centru-dreapta), Miscarea Cinci Stele (populista) si mai multe sindicate si organizatii patronale.

Formatiuni de stanga, precum Partidul Comunist, au facut apel la populatie sa nu se prezinte la vot, denuntand "irosirea banului public" pentru "un referendum farsa". Partidul Democrat, aflat la guvernare, nu le-a trasat o linie alegatorilor sai, insa mai multi dintre numele grele ale partidului, cum este si primarul orasului Milano, au declarat ca vor vota DA.