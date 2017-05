Selfie-ul ucide. Adolescentul care s-a electrocutat în martie, pe podul din Herăstrău, a decedat

Adolescentul electrocutat, pe data de 7 martie, pe podul de cale ferata din zona Parcului Herastrau, in timp ce incerca sa isi faca un selfie, si care avea arsuri pe aproape tot corpul, a murit la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala, a declarat luni, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Raluca Alexandru, anunţă hotnews.ro.

Medicul a precizat ca baiatul a decedat in urma cu cateva zile, din cauza arsurilor grave suferite, acesta avand pe corp si zone carbonizate.

Baiatul, in varsta de 16 ani, era internat la Spitalul Grigore Alexandrescu din 7 martie, fiind adus atunci in stare foarte grava, cu arsuri de gradele II si III pe 90% din suprafata corpului, dupa ce s-a electrocutat pe podul de cale ferata peste DN 1 din zona Miorita din Capitala, in apropierea Parcului Herastrau.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov, Daniel Vasile, declara atunci ca adolescentul s-a electrocutat dupa ce a ajuns in apropierea cablurilor de 27.000 de volti care alimenteaza locomotivele. In acea zona au mai avut loc astfel de accidente.

In 2015, doi tineri au fost electrocutati cand au traversat acelasi pod CFR, atingand firele de contact, iar in 2012 un alt tanar si-a pierdut viata in urma unui incident asemanator. Medicul Raluca Alexandru atentioneaza ca electrocutarea in zona liniilor de tren, unde sunt peste 20.000 de volti, se poate produce prin arc electric, fara atingerea firelor de electricitate si spune ca tinerilor ar trebui sa li se atraga atentia asupra acestui pericol.