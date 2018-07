Secretele sexuale ale zodiilor. Bărbatul care face "spectacol" în dormitor. Amantul perfect

Cand vine vorba despre detalii care tin de viata sexuala, fiecare are secretele lui. Iti dezvaluim cateva din secretele sexuale ale barbatilor, in functie de zodia lor. Toate aceste amanunte, despre zodii si secretele lor sexuale, depind si de alte cateva caracteristici, dar se poate face un tipar comun, cu detalii, care definesc comportamentul si nevoile din budoar pentru fiecare zodie in parte.

Berbec



Barbatul Berbec este neconventional, pasional si nu se uita niciodata. O sa tii minte energia, pasiunea si placerea partidelor de sex cu un nativ din zodia Berbec. Secretul lor este nerabdarea si graba cu care abordeaza lucrurile.



Taur



Barbatul in zodia Taur este un adevarat spectacol. Totul este gandit in cele mai mici detalii, colorat si adaptat la nevoi. Diversitatea sexuala si experimentele nu ii atrag foarte tare, dar accepta aproape orice de dragul partenerei.



Gemeni



Ei fac parte din categoria celor care urasc rutina si sunt manati de dorinta de a duce lucrurile la bun sfarsit. Sunt greu de inteles si uneori gesturile si atitudinea lor este greu de inteles. Secretul lor este acela ca sunt in oarecare masura timizi si au nevoie de sustinere din partea partenerei lor.



