Se poate vota în alt oraș la alegerile europarlamentare 2019? Răspunsul este DA!

Se poate vota in alt oras la alegerile europarlamentare 2019

Tu știai că la alegerile Europarlamentare 2019 poți vota în orice localitate, fără a avea viză de flotant?

Europarlamentare 2019. Cetatenii care in ziua alegerilor europarlamentare, duminica 26 mai, se afla in alta localitate decat cea in care au domiciliul vor vota la orice sectie de votare, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara. Bucurestenii care au domiciliul intr-un sector nu pot vota insa in alt sector, regula votului la orice sectie de votare aplicandu-se doar atunci cand te afli in alta localitate, conform legislației în vigoare.



Cei care in ziua alegerilor se afla in alta localitate (comuna, oras, municipiu) decat cea de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la orice sectie de votare, in baza documentului de identitate valabil, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara.

Europarlamentare 2019. Cetatenii care in ziua alegerilor se afla in localitatea (comuna, oras, municipiu) de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la sectia la care sunt inscrisi in listele electorale permanente.

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, daca in ziua alegerilor se afla in Romania, isi pot exercita dreptul de vot la orice sectie de votare organizata in tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, dar si cei aflati in ziua alegerilor in strainatate, pot sa isi exercite dreptul de vot, in baza unui act de identitate valabil, la orice sectie de vot organizata in strainatate, potrivit MAE. La fel ca la alegerile europarlamentare anterioare, Ministerul Afacerilor Externe a organizat pentru acest scrutin 190 sectii de votare in afara tarii.

”Mulți oameni nu votează, deoarece cred că e neapărat nevoie să-și schimbe domiciliul sau să-și facă de viză de flotant. Nu și la aceste alegeri!”, conform USR.

Europarlamentare 2019. Cum vor arăta buletinele de vot?

Europarlamentare 2019. Biroul Electoral Central a stabilit ordinea partidelor pe buletinele de vot de la alegerile europarlamentare 2019.

Europarlamentare 2019. Ordinea a fost stabilită prin tragere la sorți, anunță BEC, într-un comunicat de presă.

Iată ordinea partidelor pe buletinele de vot la europarlamentare 2019:

1. PSD

2. Alianța 2020 USR - Plus

3. Pro România

4. UDMR

5. PNL

6. ALDE

7. PRODEMO

8. PMP

9. Partidul Socialist România

10. Partidul Social Democrat Independent

11. Partidul România Unită

12. Uniunea Națională pentru Progresul României

13. Blocul Unității Naționale - BUN

14. Greforiana-Carmen Tudoran

15. George-Nicolae Simion

16. Peter Costea

Europarlamentare 2019. Ordinea partidelor de pe buletinele de vot a fost stabilită miercuri, la Biroul Electoral Central. BEC trage la sorți poziția pe listele de vot la alegerile europarlamentare pentru partidele și independenții care s-au înscris în cursa electorală. În total, au fost validați 13 partide și trei candidați independenți

Miercuri s-a stabilit ordinea pe buletinele de vot a a partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au depus liste de candidaţi, precum şi a candidaţilor independenţi. Aceasta are loc în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, arată stiripesurse.ro. Pentru partidele politice, stabilirea numărului de ordine pe buletinul de vot se face prin tragere la sorţi.

În schimb, candidaţii independenţi se trec la sfârşitul buletinului de vot, în ordinea înregistrării candidaturilor.

Europarlamentare 2019. Au rămas definitive candidaturile depuse de treisprezece partide şi de trei persoane fizice, a decis BEC după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de legea electorală.

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare începe în 27 aprilie şi se încheie în 25 mai, la ora 7.00.

Candidați europarlamentare 2019