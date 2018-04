Scapă de kilogramele în plus cu coacăze

Sărace în grăsimi și calorii, coacăzele și fructele de pădure, în general, te susțin în efortul de a slăbi, întârzie efectele îmbătrânirii și ajută la vindecarea arsurilor sau a rănilor superficiale.

Datorită conținutului de fibre, ajută la reglarea digestiei și sunt indicate a fi consumate în caz de constipație. Coacăzele negre mai ales se remarcă printr-un conținut important de fitochimicale numite antocianine care, consumate regulat, pot preveni instalarea cancerului, a îmbătrânirii premature, inflamațiilor și bolilor neurologice.



Protejează și tratează afecțiunile pielii



Consumul de coacăze previne apariția bolilor cardiovasculare. Potasiul pe care îl conțin ajută la reglarea presiunii sângelui.



Vitamina C asigură buna funcționare a sistemului imunitar și producția de colagen, grăbirea procesului de vindecare a rănilor apărute mai ales la suprafața pielii, cât și la protejarea de instalarea factorilor cancerigeni.



Nu trebuie să uităm de aportul de magneziu pe care îl aduc aceste fructe în organismul tău. Acest mineral ajută sistemul nervos, muscular, cardiac, cât și masa osoasă. Au un mic rol și în întărirea imunității, dar mai ales în reglarea glicemiei în sânge.



