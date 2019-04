Scandal pe majorările de pensii. "PSD a furat creșterile", acuză liberalii

Ludovic Orban, atac la pensiile majorate de PSD

Din această lună, zeci de mii de pensionari vor primi pensii mai mari cu până la 4.000 de lei, în urma recalculării pensiilor din grupele I şi II de muncă, a anunţat vineri ministrul Muncii, Marius Budăi. În replică, PNL vorbește de faptul că alianța PSD-ALDE a tăiat creșterile la care pensionarii de grupa I și II aveau dreptul.

Liberalii acuză PSD "a furat" creșterile de pensii la care aveau dreptul toți cei care au lucrat în grupa I și grupa II de muncă încă din 1 ianuarie 2016

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Deva, că liberalii sunt cei care au promovat majorarea alocaţiilor de stat pentru copii şi a pensiilor pentru persoanele care au lucrat în grupele I şi II de muncă şi s-au pensionat înainte de 1 ianuarie 2011, el catalogând ca "o minciună gogonată" afirmaţiile social-democraţilor care susţin că PSD ar fi cel care a procedat la recalcularea celor două tipuri de venituri.

"În ceea ce priveşte pensiile pentru părinţii şi bunicii noştri care au lucrat în condiţii grele, fiind încadraţi între grupa I şi grupa II de muncă, aş vrea să spun din capul locului că PSD nu numai că n-a majorat la timp aceste pensii pentru cei care au lucrat în grupa I şi grupa II de muncă, ci a tăiat creşterile de pensii la care aveau dreptul toţi cei care au lucrat în grupa I şi grupa II de muncă încă din 1 ianuarie 2016. În ceea ce priveşte pensiile cuvenite celor care au lucrat în condiţii grele de muncă, grupa I şi grupa II de muncă, readuc aminte că primii care au solicitat majorarea acestor pensii cu 50% pentru cei care au lucrat în grupa I de muncă şi cu 25% pentru cei care au lucrat în grupa II de muncă, au fost liberalii în timpul guvernării liberale, când ministrul Muncii era Mariana Câmpeanu", a spus Ludovic Orban.

Preşedintele PNL susţine că persoanele care au lucrat în grupele I şi II de muncă şi au ieşit la pensie înainte de 1 ianuarie 2011, au fost "profund" nedreptăţite deoarece pensiile acestora ar fi trebuit să fie majorate de la 1 ianuarie 2017, însă PSD ar fi blocat, printr-o hotărâre de guvern, acest proces.

"În tot acest timp, Olguţa Vasilescu şi premierii PSD au refuzat categoric să recalculeze pensiile şi vin acum, în pragul alegerilor europene, să spună că ei au majorat pensiile pentru grupa I şi grupa II de muncă pentru cei pensionaţi până la 1 ianuarie 2011. Este o minciună gogonată, PSD le-a răpit acestor bunici şi părinţi ai noştri dreptul la o pensie crescută de la 1 ianuarie 2016, până la 1 octombrie 2018. Aceşti bunici şi părinţi ai noştri nu au beneficiat de creşterea pensiei la care aveau dreptul pentru că au muncit în condiţii grele de muncă, din cauza refuzului sistematic al guvernărilor PSD-ALDE de a majora aceste pensii şi se poate spune, încă o dată, că, de fapt, PSD-ALDE au furat creşterile de pensii la care aveau dreptul aceşti pensionari de la 1 ianuarie 2016, până la 1 octombrie 2018", a menţionat Ludovic Orban.

El a mai spus că majorarea alocaţiilor pentru copii s-a făcut în urma unui amendament iniţiat de PNL la Legea bugetului de stat şi că parlamentarii PSD şi ALDE au votat împotriva acestei măsuri.

"PSD şi ALDE au votat împotriva majorării alocaţiilor pentru copii, aşa cum au făcut în ultimii 10 ani de zile. Singurul partid care din 2007 a majorat alocaţiile pentru copii este Partidul Naţional Liberal. (...) Dacă nu exista Partidul Naţional Liberal şi astăzi alocaţiile pentru copii ar fi rămas la nivelul ruşinos la care au fost menţinute de PSD şi ALDE", a conchis Orban.

Preşedintele PNL s-a aflat vineri la Deva pentru lansarea candidaţilor partidului la alegerile europarlamentare.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca plata pensiilor pe luna aprilie se va face incepand de luni si ca zeci de mii de pensionari vor primi pensiile recalculate.

"Incepand de luni, facem plata aferenta lunii aprilie, pana pe 15 aprilie toti pensionarii vor avea banii acasa, indiferent de forma de plata. Intr-adevar, sunt cresteri spectaculoase pentru cei din grupele I si II de munca, carora nu li s-a acordat punctaj. Sunt peste 33.000 de decizii deja expediate, majoritatea din ele sunt deja si puse in plata. Suntem in dinamica pe care mi-am dorit-o, de aceea le multumesc colegilor de la Casele de pensii. S-a lucrat 24 din 24, iata ca acum suntem in postura sa dam vesti foarte bune acestei categorii de pensionari. Acea majorare de la 1 septembrie, in ciuda declaratiilor panicoase a colegilor din Opozitie, banii sunt prinsi in buget", a anuntat ministrul Muncii, la un post TV.