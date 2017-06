SCANDAL la concertul aniversar Phoenix, la Timişoara. Jandarmii au intervenit în forţă!

Interventie a jandarmilor, in timpul concertului Phoenix desfasurat, vineri seara, la Timisoara, in Piata Libertatii.

Doi tineri au fost ridicati de oamenii legii din multimea de timisoreni care venisera sa se bucure de spectacolul aniversar din centrul orasului. Tinerii devenisera recalcitranti si au refuzat sa se legitimeze, iar apoi au abatut asupra oamenilor legii o ploaie de injuraturi. Jandarmii au fost nevoiti sa-i ia pe sus.

„Jandarmii au fost sesizati de catre cetateni ca doi tineri erau in stare de ebrietate. Au fost ridicati din multime si condusi la sediul Jandarmeriei, unde au fost stabilite datele de identitate si au fost sanctionati pentru refuz de legitimare si adresare de injurii. Teribilismul lor a fost scump. Unul a luat 1000 de lei amenda si unul - 1300. Eu cred ca am intervenit prompt, am rezolvat problema, ca cetatenii sa se poata bucura de Phoenix, pentru ca nu toata ziua ne canta si ne incanta”, a declarat, pentru opiniatimisoarei.ro, Cristian Marc, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Timis.