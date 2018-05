Bugetarii de lux ai lui Dragnea. Cum au explodat cheltuielile statului cu salariile în 2018

Bugetarii de lux ai lui Dragnea

Salarii 2018. Execuția bugetară pentru primele trei luni din 2018 dezvăluie secretul majorărilor salariale operate de Guvernele PSD în ultimul an.

Salarii 2018. Discursul public al liderilor PSD cu privire la creșterile de salarii din ultimul an de guvernare este contrazis de cifrele oficiale publicate de Ministerul Finanțelor Publice.

Salarii 2018. Veniturile bugetarilor au crescut în ultimul an, însă privilegiații sistemului rămân senatorii și deputații, urmații de funcționarii din câteva ministere avantajate.

Salarii 2018. Ministerul Sănătății, de exemplu, a înregistrat o creștere de doar 4% în primul trimestru din 2018 față de primul trimestru din 2017, în timp ce aleșii din Senat și Camera Deputaților ne costă cu 40% mai mult decât anul trecut!

Salarii 2018. Servicile secrete SRI, SIE, dar și Serviciul Român de Pază și Protecție au cheltuieli cu salariile și taxele salariale mai mari cu 25%, în timp ce angajații de la Agricultură au primit doar 3% în plus.

Mai multe instituții ale statului s-au văzut cu bugetele de salarii tăiate în 2018. Sub guvernarea PSD, Ministerul Public (unde sunt procurorii și angajații DNA) are cheltuieli cu 15% mai mici cu personalul.

Cheltuielile cu personalul au scăzut în ultimul an și la Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) cu 11%, la Președinție - cu 2% și la Curtea de Conturi - scădere de 12%.

Cheltuielile de personal au crescut cu 18% în bugetul consolidat în primele trei luni din 2018 față de perioada similară din anul trecut până la suma totală de 19,066 miliarde lei (2,1% din PIB).

Salarii 2018. Potrivit Ministerului de Finanțe, creșterea cheltuielilor cu personalul a fost determinată de majorările salariale acordate în anul 2017, dar și de aplicarea Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu personalul (2018 vs. 2017)

Senat - creștere de 41% până la 33,2 milioane lei

Camera Deputaților - creștere de 42% până la 65,3 mil. lei

Președinția României - scădere 2% până la 5,5 mil. lei

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) - creștere de 6% până la 28 mil. lei

Curtea Constituțională - 4,2 mil față de 4 mil. (creștere 5%)

Curtea de Conturi - 49,5 mil. față de 55,9 mil. lei (scădere 12%)

Consiliul Concurenței - 10,4 mil. față de 10,3 mil lei (stagnare)

Secretariatul General al Guvernului - 58,8 mil. lei vs. 55,3 mil. lei (creștere 6%)

MAE - 119,9 mil. lei vs 112 mil.lei (creștere 6%)

Ministerul Dezvoltării - 28,8 mil. lei vs. 22,3 mil. lei (creștere 30%)

Ministerul Finanțelor - 652 mil. lei vs. 558 mil. (creștere 16%)

Ministerul Justiției - 559,8 mil. vs. 481 mil. (creștere 16%)

Ministerul Muncii - 66,5 mil. vs. 57 mil (creștere 16%)

MAI - 2,177 miliarde lei vs 1,808 miliarde (creștere 20%)

MApN - 1,296 miliarde vs. 968 mil. lei (creștere 33%)

Ministerul Agriculturii - 149 mil. lei vs. 144,5 mil. lei (creștere 3%)

Ministerul Transporturilor - 10,3 mil. lei vs. 8,7 mil. lei (creștere 18%)

Ministerul Sănătății: 395 mil. lei vs 377 mil. lei (creștere 4%)

SRI - 273 mil. lei vs. 220,4 mil. lei (creștere 24%)

SIE / 40,9 mil. lei vs. 33 mil. lei (creștere 24%)

SPP - 40,1 mil. lei vs. 32,7 mil. lei (creștere 22%)

CSM: 25,5 mil. lei vs. 28,5 mil. lei (scădere de 11%)

Ministerul Public: 265 mil. lei vs. 312 mil. lei (scădere de 15%)

Agenția Națională de Integritate (ANI) 2,3 mil. lei (stagnare)

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice (vezi datele aici)

În mod normal, transferul contribuțiilor de la angajatori la angajați a avut un efect neutru în sistemul bugetar, ordonatorii de credite majorând brutul acordat angajaților astfel încât netul acestora să rămâne neschimbat.

Critica lui Iohannis: PSD face magie economică

Președintele Klaus Iohannis a criticat maniera în care PSD a gestionat bugetul de stat, vorbind de "amanetarea viitorului" pentru majorări de salarii și pensii care nu sunt sustenabile:

"Este vorba de un fel de magie economică care a fost propusă de PSD. Scăderea impozitelor, creșterea salariilor și realizarea tuturor celorlalte lucruri este o ecuație care cu greu poate fi dusă la bun sfârșit....

În privința creșterilor salariale, la care m-am mai referit, PSD a reușit contraperformanță rară. Până și cei cărora le-au crescut salariile sunt nemulțumiți. S-a promis o creștere de 25% a salariilor bugetarilor, dar ea a rămas pe hârtie, fiindcă, printr-o inginerie contabilă, au fost trecute cheltuielile de CAS de la angajator, partea care revenea angajatorului, la salariat, și astfel s-a anulat practic această creștere", a spus președintele Iohannis.