S-a dus la plajă și după s-a trezit la spital cu răni pe picioare. Ce s-a întâmplat este ÎNGROZITOR

Un tânăr de 16 ani din Australia a fost mușcat de niște vietăți acvatice necunoscute încă. Acesta a mers pe o plajă din Melbourne să se scalde, iar când a ieșit din apă avea picioarele pline de sânge și sute de mușcături mici.

"Rănile sângerau în continuu. Am încercat să opresc hemoragia, dar nu am putut și am decis să merg la spital", a spus victima, Sam Kanizay.

Băiatul nu s-a pierdut cu firea, așa că s-a întors la locul unde a fost atacat de vietățile acvatice, scrie publika.md.

El susține că a reușit chiar să prindă câteva din ele, după ce a aruncat în apă o bucată de carne, la care acestea au venit imediat.

Doctorii susțin că nu au mai văzut asemena răni niciodată și că tânărul ar fi fost mușcat de niște creaturi necunoscute.

Familia adolescentului face acum investigațiile necesare pentru a afla ce anume l-a înțepat pe băiat în apă.