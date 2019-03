S-a amânat termenul pentru depunerea Declarației Unice

Termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice ar putea fi data de 3 iulie 2019, nu 15 martie cum era până de curând, obligativitatea depunerii acesteia privindu-i şi pe unii pensionari.

Declaraţia Unică vizează toate persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală (cu excepţia celor pentru care impozitul se reţine la sursă), cedarea folosinţei bunurilor (chirii), activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare sau venituri din alte surse.

Astfel, potrivit Ministerului de Finanțe, termenul limita pana la care pot fi depuse cele doua formulare este 31 iulie.



"In anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevazut pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, se proroga pana la data de 31 iulie 2019 inclusiv.







In anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevazut pentru depunerea formularului 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii - se proroga pana la data de 31 iulie 2019 inclusiv", se arata in proiectul de ordonanta de urgenta.



Ministerul de Finante explica decizia prin faptul ca se incearca evitarea unor blocaje, tinand cont de faptul ca incepand cu acest an Declaratia unica se depune doar in format electronic.



"In scopul evitarii riscului neconformarii de catre anumite categorii de contribuabili care au obligatia sa completeze si sa depuna, pana la data de 15 martie 2019 inclusiv, formularul - Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si formularul 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii.



Pentru evitarea unor blocaje in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor declarative ale contribuabililor persoane fizice, tinand cont de faptul ca incepand cu anul 2019, Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se depune numai in format electronic, ceea ce presupune inregistrarea contribuabililor in Spatiul Privat Virtual, se impune prorogarea termenului pana la care contribuabilii persoane fizice trebuie sa isi indeplineasca obligatiile declarative si de plata a impozitului pe venit si al contributiilor sociale", se arata in document.