Lovitură pentru DNA: Deputații juriști, aviz negativ pentru urmărirea penală a Rovanei Plumb

Ministrul demisionar Rovana Plumb rămâne cu imunitate. Fostul ministru a fost audiat în Comisia juridică din Camera Deputaților. Rovana Plumb a precizat că este nevinovată şi că nu a semnat Guvern privind trasferul insulei Belina. Astfel, Comisia Juridică a Camerei Deputaților a dat un aviz negativ pe solicitarea DNA privind efectuarea urmăririi sale penale împotriva deputatul PSD Rovana Plumb, fost ministru al Mediului, în dosarul Belina.

UPDATE. Comisia Juridică a Camerei Deputaților a dat luni, 16 octombrie, un aviz pe solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind efectuarea urmăririi sale penale împotriva deputatul PSD Rovana Plumb, fost ministru al Mediului, în dosarul Belina.

Au fost 14 voturi împotriva urmăririi penale și 9 voturi pentru.

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a cerut sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Rovana Plumb, fost ministru al Mediului şi Schimbărilor Climatice la data faptei, în legătură cu săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, în dosarul care o vizează şi pe Sevil Shhaideh, referitor la trecerea unei părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

UPDATE. Rovana Plumb a afirmat, după audierile din Comisia juridică din Camera Deputaților, că a respectat mereu legea şi că nu a avut niciodată vreo înţelegere ilicită cu vreo persoană.

"Am subliniat în mod expres că sunt nevinovată, eeferitor la acuzaţia pe care DNA mi-o aduce, de abuz în serviciu, spunând clar că niciodată nu am încălcat legea, în toată activitatea de ministru am tratat cu maximă responsabilitate şi cu bună credinţă. Nu am avut niciodată vreo înţelegere implicită, nu am sprijinit în premise nelegitime vreo persoană", a afirmat Rovana Plumb.

"În toată activitatea mea am respectat litera legii. Am subliniat că nu a existat nicio chemare din partea DNA în ceea ce mă priveşte, am aflat din presă", a mai spus aceasta, adăugând că cele două HG sunt legale. "Au toate avizile de la toate ministerele", a spus Rovana Plumb.

"Nu am semnat Hotărârea de Guvern privind trasferul", a spus fostul ministru.

Ministrul demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost audită astăzi la Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru a fi audiată în legătură cu cererea DNA de începere a urmăririi penale.

Rovana Plumb este acuzată de procurorii anticorupţie de complicitate la abuz în serviciu în dosarul în care Sevil Shhaideh este urmărită penal pentru trecerea ilegală a unor părţi din Insula Belina şi din Braţul Pavel din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman.

Plumb s-a declarat nevinovată şi a susţinut că ancheta procurorilor este un atac la PSD şi la adresa statului de drept.

"Am văzut dosarul, nu pot să vă dau niciun detaliu din dosar, dar pot să spun cu fermitate şi cu toată sinceritatea că nu sunt vinovată, că nu am încălcat legea - ambele hotărâri de Guvern sunt date cu respectarea legislaţiei. Consider că este un atac la Guvern, consider că este un atac la PSD, consider că este un atac pentru destabilizarea statului de drept şi a ordinii constituţionale. Voi veni la Comisia juridică şi îmi voi expune punctul de vedere", a declarat Rovana Plumb în urmă cu două săptămâni.

Săptămâna trecută, Plumb, alături de Shhaideh, a demisionat din Guvern, la solicitarea prim-ministrului Mihai Tudose. La ieşirea de la CEx-ul de vineri, preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat care va fi viitorul celor trei miniştri din Guvernul Tudose care şi-au dat demisia.

Dragnea a explicat că Rovana Plumb, ministrul demisionar al Fondurilor Europene, va primi o funcţie în Camera Deputaţilor. Plumb a fost propusă fi preşedintele Comisiei de Afaceri Europene din Camera Deputaţilor.

La rândul său, Sevil Shhaideh a fost propusă pentru funcţia de consilier de stat în Guvernul Tudose. Despre ministrul demisionar Cuc, Liviu Dragnea a explicat că va rămâne parlamentar.