Românii cu un curaj nebun! Călătoresc prin toată lumea împreună cu un copil de trei ani

Acești români și-au lăsat joburile și au pornit să exploreze lumea. Ei sunt trei: Alina, Andrei și Eric, fiul lor care anul acesta a împlinit trei ani. Ei sunt o familie curajoasă care au spus stop rutinei și-au dat demisiile de la serviciu și au pornit într-o călătorie lungă în jurul lumii. În prezent, au văzut mai multe țări decât ai reușit tu.

Cei doi părinți ai lui Eric au vârste cuprinse între 30 și 35 de ani și sunt din Cluj, Andrei este de meserie medic dentist iar Alina, soția acestuia, a terminat Finanțele și a lucrat ca manager într-o multinațională.

"Ne gândeam de ceva vreme să ne schimbăm prioritățile și să ne reorganizăm puțin viața. Însă primăvara trecută (2018) ne-am făcut curajul necesar. Eu am demisionat, iar Andrei și-a luat o pauză de la activitatea din cabinetele sale", a declarat Alina.

Principalul motiv pentru care au luat decizia să-și ofere acestă escapadă a fost fiul lor. Cu alte cuvinte au vrut să petreacă mai mult timp alături de Eric, lucru pe care nu îl puteau face atunci când amândoi erau la muncă. Astfel, prin intermediul aceste călătorii în jurul lumii, cei doi părinți speră că vor face parte cu normă întragă din copilăria lui Eric.

"Copilăria lui trece extrem de repede și chiar nu ne dorim să ajungem peste 15 – 20 de ani să regretăm că nu am petrecut mai mult timp împreună acum. Astfel, am început să ne gândim «ce ar fi dacă». Planul de a călători prin lume a părut suficient de atrăgător cât să îl și punem în aplicare", a spus Alina.

Cât de greu să călătorești prin toată lumea cu un copil atât de mic?

În ceea ce privește dificultățile de a călători cu un copil de trei ani, părinții spun că au existat, însă e mult mai simplu să treci peste ele atunci când nu te afli închis între patru pereți, au coincis aceștia.

Poate surprinzător pentru mulți dintre noi, dar majoritatea locațiilor pe care le-au vizitat cei doi părinți împreună cu fiul său, au un cost al vieții semnificativ mai mic decât cel din România. Alina a mai spus că cheltuielile lor lunare se află sub cele pe care le aveau atunci când locuiau în Cluj.

„Am ales să nu ne cheltuim economiile pe-o mașină mai bună sau ca avans pentru o casă mai mare. Am preferat să cheltuim acești bani pe experiențe de viață, cu asta rămânem în final. La economiile avute se adaugă și activitate noastră online. Am urmat un curs de travel writing în urma căruia am învățat multe lucruri care ne ajută să călătorim mai ieftin. Avem numeroase colaborări și bartere cu hoteluri, restaurante sau alte entități din domeniul turistic. De exemplu, sunt țări în care nu am plătit deloc cazare, fiind acoperită integral din activitatea de pe blog", a declarat Alina pentru publicația VICE România.

Acest trio a adăugat pe lista locurilor vizitate 14 țări. Și își documentează experiența pe Instagram.