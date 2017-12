FOTO EXPLICATIE: Românii cred că în 2018 va fi mai rău - sondaj IRES

Aproape două treimi dintre români cred că lucrurile merg într-o direcţie greşită la noi în ţară! Sunt datele care reies dintr-un sondaj realizat de IRES. O altă concluzie a studiului este că aproape jumătate dintre români se aşteaptă ca anul viitor să fie unul mai prost decât 2017.

În ce direcție merg lucrurile astăzi în România?

75%- într-o direcţie greșită



17%-într-o direcție bună



7% -nici bună, nici greşită



2%- nu ştiu/nu pot aprecia





Cum credeți că va fi anul 2018 pentru România, în comparație cu acest an?



46% - un an mai prost



28% - un an mai bun



24%- la fel



2%- nu ştiu/nu răspund





Ce i-a îngrijorat pe români în anul 2017?



27%- criza politică



24%- creşterea preţurilor



15%- frica de boală



13%-lipsa locurilor de muncă



6%-reducerea/lipsa veniturilor



5%- nesiguranţa locului de muncă



4%-lipsa de perspectivă



2%-singurătatea



3%-altceva



1%-nimic



1%-nu ştiu/nu răspund





Care credeți că a fost cel mai important eveniment al anului în România?



8%- moartea regelui Mihai



8%-protestele din ianuarie-februarie 2017



5%- Ziua Naţională



4%- creşterea pensiilor/salariilor



3%- Ordonanţa 13/legile justiţiei



2%- schimbarea Guvernului Grindeanu



2%- criza politică



1%- alegerile parlamentare/preluarea puterii de către PSD



7%- altceva



7%- niciunul



53%- nu ştiu/nu răspund



SURSA: IRES