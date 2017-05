Romanii au talent, semifinale! Invitata surpriză a ediţiei

Nadia Budurusi, finalista sezonului șase Românii au talent, le va prezenta telespectatorilor un moment special pregătit pentru ultima semifinală LIVE, un show unic în România, o combinație inedită de pole și silk.

În urmă cu cinci luni, Nadia a devenit mamă pentru a doua oară, însă nu a renunțat nicio clipă la antrenamente și la dorința de a face performanță, așa că în luna mai a acestui an a reprezentat țara noastră la un concurs în Ungaria, Pole Theatre Hungary, unde s-a clasat pe locul al doilea. Frumoasa sportivă obține rezultate remarcabile la toate competițiile la care participă, iar vinerea această este pregătită să surprindă încă o data românii cu eleganță și grația mișcărilor ei.



”Sunt super emoționată că voi urca din nou pe scenă de la Românii au talent. Anul trecut, în finală, eram însărcinată în două luni. După semifinală am aflat, dar am vrut să rămână un secret atunci și să dau totul în competiție. După finală, am organizat primul concurs național Miss Pole Dance România și am găzduit Campionatul Mondial. Am participat și eu, deși eram însărcinată în cinci luni. Acum îmi aduc aminte cu bucurie de tot ce mi s-a întâmplat în ultimul an și de parcursul meu la Românii au talent. Totul a fost fascinant, am trăit emoții de nedescris și foarte multă fericire. Știu ce este în sufletul concurenților, le urez mult succes, să aibă încredere în talentul lor și să se bucure de fiecare clipă petrecută aici.”, a spus Nadia Budurusi.



Vinerea aceasta, de la 20:30, ultimii zece semifinalisti ai sezonului #7epic vor face un spectacol fabulos pe scena Românii au talent și vor aduce în casele telespectatorilor reprezentații pline de emoție, visare, energie, culoare și vibrație.