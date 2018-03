ROMÂNII AU TALENT, martie 2018. Mihaela Rădulescu: ”Ai cel mai sexi fund"

Mihaela Rădulescu

ROMÂNII AU TALENT, martie 2018. În cea de-a patra ediție Românii au talent, sunt prezentate povești uluitoare și unice, care lasă jurații și publicul fără cuvinte și aduc energie și emoție.

ROMÂNII AU TALENT, martie 2018. ”Eu nu am mai vazut asa ceva, sunteti foarte, foarte tari!”, le spune Andra unor concurenti care aduc pe scena un numar complex, iar Mihaela continua: ”Iarta-ma ca-ti spun, ai cel mai sexi fund pe care l-am vazut vreodata in niste blugi albi! Esti foarte talentata! Faceti impreuna un trio absolut surprinzator si pentru asta sunteti bucurie! Sunteti the best!”.

ROMÂNII AU TALENT, martie 2018. Vinerea aceasta vedem despre ce reprezentatie este vorba, dar si care este motivul pentru care Mihaela Radulescu afirma: ”Mai aveam o sansa, dar am pierdut-o si pe Andra. Si ea s-a dus in tabara lui Florin. Eu cu Andi am ramas singurii care putem dezbate etnografie si folclor.”.

ROMÂNII AU TALENT, martie 2018. Cel de-al treilea golden buzz al sezonului 8 Romanii au talent va fi reprezentat de un moment inedit, o revenire in competitie, dar intr-o alta formula. ”Acest golden buzz este ilustratia perfecta a ceea ce e aceasta emisiune: o recunoastere a talentului pur, mai ales in cazuri in care nu avem de-a face cu profesionisti. Oameni care si-au descoperit menirea lor in viata.”, spune Andi Moisescu.