ROMÂNII AU TALENT 2018. Florin Călinescu, în lacrimi: "Am văzut multe, am trăit multe..."

ROMÂNII AU TALENT 2018. E un munte de om, are miştourile în mânecă şi autoironie cât cuprinde. Face glume fără perdea sau biciuieşte cu vorbele atunci când nu-i convine ceva. Ei bine, un singur lucru îl înmoaie pe Florin Călinescu: poveştile emoţionante de familie.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Din 2015, de când e jurat la “Românii au talent” (PRO TV), n-a fost sezon în care să nu-l vedem lăcrimând pe Florin Călinescu (61 de ani). Actorul a devenit mai sensibil şi din cauza problemelor familiale (n.r. şi-a pierdut părinţii, soţia, şi pe fiul cel mic), dar şi pentru că pe scena emisiunii se perindă oameni cu poveşti uluitoare.

Florin a plâns şi în prima ediţie a sezonului 8, difuzată vinerea trecută, impresionat de numărul Roxanei Zorzolan (20 de ani), studenta care a cântat legată la ochi, dar lacrimile i-au curs şi în ediția din 2 martie. Pe scenă au urcat Amelia Uzun şi mama ei, Ana Cernicova, cele două interpretând “Once Upon A December”.

ROMÂNII AU TALENT 2018. ”În general, sunt rezistent şi pot să domin. Am văzut multe, am trăit multe. Am întotdeauna o teamă, o teamă continuă, de când fac această meserie, de momentele pe care nu pot să...”, a încercat să-şi justifice emoţia Florin Călinescu. Evident că publicul l-a susţinut cu aplauze, apreciind sinceritatea.

Juratul ne-a emoţionat şi pe noi anul trecut, în mai, când a fost nevoit să asiste cu lacrimile înnodate în bărbie la prestaţia fiului său, Petru, care a interpretat la “Românii au talent” melodia “You are always on my mind”, scrie click.ro.