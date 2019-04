România2019. Stănescu, dezvăluiri incendiare despre plicul galben

Dezvăluiri incendiare în emisiunea România 2019 de la Slatina moderată de Cozmin Gușă. Fostul ministru al Dezvoltării, Paul Stănescu, a dat detalii despre un dosar închis în care a fost rechemat în instanță, însă și despre deja cunoscutele ,,plicuri galbene" care erau puse pe masa judecătorilor.

Alături de invitații săi, Cozmin Gușă a dezbătut implicările statului paralel în politică și justiție, subiect care va fi dezbătut și în această seară la Argeș.

Stănescu: "Când am ajuns la Ministerul Dezvoltării în 2017, pe 17 oct, la 2 luni de zile, am fost chemat de ÎCCJ că redeschide un dosar. Era vorba de un dosar de când eram președinte al CJ, despre finanțarea echipei de fotbal."

Gușă: Dosar închis, redeschis?

Stănescu: închis în 2010, cred. La 7-8 ani..ia să vedem ce face omul asta. M-au chemat. La camera preliminară, a 2 a ședință în camera preliminară, procurorul era șefa secțiilor juridice din cadrul DNA, Gabriela Popa o chema, cred pe masa judecătorului Foituș, președinte de ședință a venit cu un plic galben și l-a pus pe masă.

Gușa: aaa, plicurile galbene ale lui Dumbravă, despre care se vorbește, Coldea - Dumbravă.

A spus: sper știința dvs. Nu pot să spun ce calitate aveam. Nu eram inculpat. Foitoș, să îi dea Dumnezeu sănătate, a refuzat să deschidă plicul galben. Ce putea să existe în plic?



Gușă: e prima discuție a unei personalități despre un plic galben.

Stănescu: voiam să văd ce era în plicul galben. Un plic galben, gros...

Gușă: dacă nu erau date despre tine erau despre Foitoș? Uite ce ai făcut.

Gușă: știm că plicurile galbene erau de la statul paralel, de la SRI, Dumbrava, care s-a supărat pe noi când am vorbit despre cazul Gutău. Dumbravă, nu vă mai chinuiți. Vă rog eu! Știu tot! de la imobiliar până la personal, la multe altele. Stați cuminte. Sunteți mai tânăr decât mine și nu are rost să fiți vedetă negativă. Nu presați pe nimeni care are legătură cu Realtiatea. Nici nu spun. Nu e info publică. Nu facem război, dar stai cuminte.