De ce a ajuns România mică. Moștenirea unui secol ÎN CIFRE

România Mare, la 100 de ani de existenţă e, în fapt, România mică. Asta pentru că suntem din ce în ce mai puţini. În ultimele 3 decenii, populaţia a scăzut constant şi sustanţial. În an Centenar, în România mai locuiesc 19,5 milioane de persoane. Practic, în fiecare zi, România pierde 350 de locuitori, informează Realitatea TV. În plus, România Mare NU mai e aşa de mare şi pentru că infrastructura pe care am construit-o la începuturile existenţei noastre ca stat unitar şi modern e astăzi... mult mai firavă.