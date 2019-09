"România 2019". Plusuri și minusuri pentru "candidatul Iohannis" după primul mandat de președinte

Analiza prestației lui Klaus Iohannis

Prestația ca președinte în funcție a lui Klaus Iohannis, candidatul aflat pe primul loc în sondajele de opinie, a fost analizată de invitații aflați în studioul emisiunii "România 2019" de sâmbătă seara, de la Arad.

"În mod normal este foarte dificil pentru cel care are un mandat să și-l reînoiască. Exemplul lui Traian Băsescu din 2009, care nu numai că a transpirat, dar a fost îngrozit de ce s-ar fi putut întâmpla, este elocvent. Iohannis trebuie să-și apere un mandat, să vedem care sunt elementele care l-ar putea ajuta să câștige alegerile și în 2019", a deschis discuția pro și contra consultantul politic Cozmin Gușă.

Susținătorul candidatului Klaus Iohannis a fost europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă. Acesta a evocat în prmul rând elemente care țin de politica externă, în relația cu SUA și UE:

"Pentru orice țară pe primul loc ca importanță este securitatea. În ultimii 5 ani, am reusit sa ridicam parteneriatul cu SUA, relația cu NATO și impunerea a 2 la sută din PIB pentru sistemul militar, avem o garanție și pentru următorii 5 ani în această relație româno-americană, s-a văzut și în urma vizitei recente în SUA. Nu e vorba doar de consolidare militară, când oferi securitate, urmează să generezi și dezvoltare economică.

Gheorghe Falcă a apreciat ca elementul cel mai important al lui Iohannis echilibrul asigurat din poziția de șef de stat.

"Pilonul de stabilitate și de încredere, de ceea ce înseamnă că România împreună cu cetățenii săi respectă valorile Uniunii Europene, stat de drept a fost președintele Iohannis. Percepția la Bruxelles este că azi România este pe un drum extraordinar generat numai de președintele României. Ați văzut declarația de la Sibiu a Consiliului, nu la orice summit se iese cu o declarație, de acum înainte vom discuta 7 ani de declarația de la Sibiu și direcțiile date acolo. Iohannis ne dă perspectiva pozitivă pentru viitor", a spus fostul primar al Aradului.

Cozmin Gușă a ridicat o întrebare: de ce Klaus Iohannis nu a fost în stare să aducă pacea politică, la fel cum n-a reu;it nici Traian Băsescu? Susținătorul Gheoghe Falcă spune că Iohannis nu putea să facă acest lucru câtă vreme Guvernul a emis acte ca OUG 13: "A reacționat împreună cu poporul. La fel când a pus în temă referendumul, poporul a fost lângă președinte".

"Paleologu nu ar fi numit-o niciodată premier pe Dăncilă"

Eugen Tomac, președintele PMP și susținător în emisiune a candidaturii lui Toader Paleologu, a amintit că Iohannis a preluat de la Traian Băsescu relația excepțională cu SUA și doar a consolidat-o.

"Îmi doresc ca Iohannis să accepte din primul tur dezbateri cu ceilalți candidați. Vreau să văd o confruntare cu Paleologu. Sunt convins că un președinte ca Paleologu nu ar fi numit-o niciodată premier pe Viorica Dăncilă și nu avea nicio obligație să facă asta. A fost greșeala capitală a mandatului lui Iohannis, PNL merita atunci să primească postul de premier. Traian Băsescu și-a ținut aproape în ambele mandate partidul partener", a declarat Eugen Tomac.

"Iohannis s-a trezit abia în prag de alegeri, 4 ani nu am știut că am avut președinte"

Adrian Pau, deputat PRO România, susținătorul lui Mircea Diaconu în emisiune, a criticat pasivitatea primului mandat al lui Iohannis și faptul că își dorește "guvernul meu":

"Mă bucur ca au aparut alegerile, domnul Iohannis s-a trezit, 4 ani nu am știut că am avut președinte, acum s-a trezit. Mă întreb retoric: dacă va câștiga alegerile, se va mai trezi oare, am convingerea că nu, pentru că nu va mai putea candidat a treia oară. Trebuie sa alegem dintre doi intelectuali, Diaconu și Paleologu. Ăsta ar trebui să fie un tur doi echitabil pentru alegerile prezidențiale", a susținut deputatul PRO România.

Potrivit acestuia, un presedinte nu trebuie să aibă guvernul lui, ci "guvernul țării", să pună la masă toate partidele politice și din ce reiese din dezbaerea cu partidele să numească un premier.

"Nu e normal să își ia partener partidul care l-a susținut, ci să respecte voința cetățenilor. Dacă nu o numea pe Dăncilă, PSD probabil nu se afla în pantă descendentă cum e azi", a mai spus Adrian Pau.

"Iohannis se plimba de unul singur la Bruxelles, nimeni nu-l băga în seamă"

Critici la adresa prestației lui Klaus Iohannis au venit și din partea lui Dorel Căprar, deputat PSD și susținătorul lui Dăncilă pentru scaunul de la Cotroceni:

"Eu vreau să precizez că cei 2% pentru Armată li se datorează tuturor politicienilor, întregii clase politice, a fost un consens politic ca cei 2% să fie alocați Apărarii. Legat de influența lui Klaus la Bruxelles, poate ne amintim de filmulețul când Iohannis era printre liderii Europei și se plimba singur, nu a fost băgat în seamă de ceilalți...Care declarație de la Sibiu, care direcție?! Că a făcut un summit în timpul președinției conduse cu succes de Viorica Dăncilă?", a spus Căprar.

Iohannis nu poate fi președintele țării, susține reprezentantul PSD, pentru că nu a dat niciodată răspuns la două teme majore: "copiii și casele".

"Să nu mai spun de inactivitatea ca președinte, de blocajele intenționate, legislative, guvernamentale. Cum mai poate să mai reprezinte poporul român, când el nu are nicio legătură cu poporul român?", a mai spus Doru Căprar.

