Românii cu copii mici după ei, umiliți la secțiile de vot din diaspora

Romanii, umiliti in diaspora

Alegeri europarlamentare 2019. Sute de mesaje venite de la românii din diaspora arată cum autoritățile de la București, controlate de PSD-ALDE, și-au bătut din nou joc de ei. Cele mai grave situații au fost cele ale votanților care nu au avut cu cine să își lase copiii și au stat 5-6 ore la cozi.

Alegeri europarlamentare 2019. Românii din diaspora au luat cu asalt secțiile de votare încă de la primele ore ale zilei, pentru a fi siguri că reușesc să-și exercite dreptul la vot. Cei mai mulți au stat 5-6 ore la coadă, iar cele mai dificile situații au fost cele ale familiilor cu copii.

Alegeri Europarlamentare Diaspora. "Buna ziua! Va atașez 2 filmulețe in care Romanii din Diaspora sau prezentat la vot , foarte prost organizata , au ajuns poliția germana sa se roage de ei sa le spună ca ii ajuta cu secții de votare iar președintele de vot secției de votare Ulm 105 au spus "keine Chance" (nu aveți șanse ) iar afara in curtea secției sta lumea cu copii micii între o luna și 8 ani , plâng de foame , plâng ca sau plictisit ii dor picioarele! Noi am ajuns la secție la ora 08:00 și abea la ora 16 am reușit sa votam. Nu este corect ceea ce se face , vrem mai multe secții de votare in Diaspora! Sunt peste 4000 de oamenii care încă mai așteaptă și nu reușesc deoarece sunt doar 5 ștampile de vot , și o singura sala de vot! Nu se poate așa ceva, își bat joc!", ne-a scris pe Martor Ocular Mădălina T din Germania, Ulm.

Un mesaj similar am primit de la Dan I, din Freiburg, Germania: "Buna ziua, sunt un roman care am reusit sa votez la Freiburg dupa 5 ore de asteptat cu doi copii dupa mine este dezastru ,sunt peste 2000 de oameni in asteptare"

Soluție de urgență la din Bruxelles: coadă separată pentru cetățenii cu copii

Reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană din Bruxelles a găsit o soluție de urgență pentru românii veniți la vot: a organizat o coadă separată pentru cei veniți cu copiii la vot.

”Durata de așteptare a scăzut de la 5 ore la 45 de minute pentru cei care au venit cu copiii la vot, e bine că au găsit această soluție”, au declarat mai mulți cititori.

Reamintim că la secțiiile de vot amenajate la Reprezentanța României pe lângă UE, de pe rue Montoyer, coada se întindea la orele amiezei pe două străzi.

Alegeri Europarlamentare Diaspora. Cel puțin trei ore sau în unele cazuri chiar patru sau mai mult pentru un vot. Atât au stat la coadă mulți români din străinătate. Imaginile trimise de martorii oculari au surprins cozi impresionante la Londra, Roma, Viena, Torino, Bruxelles, Paris, Marsilia, Ulm, Lutton, Dublin, Valencia, Limassol, Praga, Bristol, Munchen Berlin, Stuttgart, Oslo, Lille, Barcelona, Haga, Wurzburg, Castellon, Luxemburg, Leipzig, Stockholm, Copenhaga, Geneva sau Nurnberg.

La Eindhoven, în Olanda, românii stau la cozi pe mai multe rânduri. Și în orașul german Bochum sunt mii de oameni la vot. Și la Zürich, în Elveția, românii sunt nevoiți să stea la coadă. La Roma, deși a plouat de dimineață, sute de români s-au așezat la coadă la secția de vot de la Consulatul României. Cozile depășesc un kilometru la secțiile de vot din Roma.

La Torino, sute de oameni au stat în ploaie pentru a vota. Sunt cozi foarte mari și la Consulatul general al României din orașul german Stuttgart. Şi tot în Germania, la Karsruhe, un român a ţinut să voteze deşi i s-a făcut rău la coadă şi a fost nevoie să fie cărat cu targa la urnă.