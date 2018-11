Romanița Iovan, la 54 de ani. Cum arată fostul manechin al anilor '80

Romanița Iovan era în anii '80, ea era una dintre cele mai bine cotate manechine de modă din România. Acum la 54 de ani, ea este mama unui băiețel.

Romaniţa Iovan a fost angajată cu carte de muncă la UCECOM și a pozat pentru Moda, singura revistă de modă din timpul regimului comunist.

Timp de cinci ani, ea a lucrat ca manechin şi a avut un salariu bun. "Din 1986 până în 1991, am fost manechin. Câştigam bine - 2.800 de lei pe lună - plus colaborările la Casa de Modă Venus, adică încă 500 lei. Vorbim de un salariu echivalent cu salariul unui economist. Eu eram studentă pe vremea aceea la ASE şi mă gândeam că în momentul în care termin facultatea o să am mai puţini bani decât ca manechin", a declarat creatoarea de modă, pentru libertatea.ro.