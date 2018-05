Românca ucisă cu 50 de lovituri de cuţit fusese o elevă eminentă. Mărturia cutremurătoare a mamei

Românca ucisă cu 50 de lovituri de cuţit fusese o elevă eminentă, dar a renunţat la studii

O tânără în vârstă de 21 ani, din oraşul Târgu Cărbuneşti, din judeţul Gorj, a fost ucisă cu 50 de lovituri de cuţit, într-o suburbie a capitalei Bruxelles, acolo unde trăia cu prietenul ei.

Anchetatorii belgieni au indicii că tânăra ar fi practicat prostituţia în apartamentul în care a fost găsistă moartă. Conform site-ului SudInfo.be, Laura ar fi pus un anunţ pe un site destinat întâlnirilor amoroase, iar fata primea clienţi în apartamentul din Bruxelles. Un tânăr de 24 de ani este principalul suspect al oribilei crime, acesta fiind arestat de poliţiştii belgieni.



A renunţat la facultate pentru a pleca în Belgia. Familia din Târgu Cărbuneşti este în stare de şoc, pentru că nu avea nici cea mai mică bănuială cu privire la ocupaţia Laurei în Belgia, mai ales că aceasta fusese o elevă eminentă. În 2016, aceasta a obţinut premiul II la un concurs de creaţie literară, eseuri şi arte vizuale, intitulat ”Străinul. Toleranţă, securitate şi integrare într-o cultură a diversităţii”. Tânăra a absolvit Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”. În 2017, Laura s-a înscris la Facultatea de Mine a Universităţii din Petroşani, însă a renunţat la studii pentru a pleca din România.



„Eu, ca mamă, nu ştiu ce s-a întâmplat şi cum s-a întâmplat. Într-adevăr, a fost omorâtă, doar atât ştiu. Am fost sunată de doamna consul din Belgia, mi-a confirmat. Nu se poate face nimic până nu voi fi contactată de Poliţia din Târgu-Cărbuneşti. Momentan, nu a venit nimeni. Eu am vorbit cu Laura miercuri, la ora 14.00. Din câte am înţeles, a fost omorâtă seara, la 20.30. Era cu prietenul ei acolo. Normal, ca mamă nu am fost de acord. Copilul meu era la facultate”, a declarat pentru, conform Mediafax, mama Laurei.