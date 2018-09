"Roma", de Alfonso Cuarón, a primit Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneţia 2018

"Roma", o dramă semnată de regizorul mexican Alfonso Cuarón a câştigat, sâmbătă seara, trofeul Leul de Aur al celei de-a 75-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia, informează AFP.

Filmat în alb şi negru, acest lungmetraj cu accente autobiografice, produs de Netflix, spune povestea a două femei de condiţii sociale diferite în Ciudad de México-ul anilor '70.



Preşedintele juriului, compatriotul lui Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, a dat asigurări că decizia de a acorda "Leul de Aur" dramei "Roma" a fost "unanimă, cu nouă (juraţi) la zero".

"Filmul lui Cuarón ne spune că pentru a înţelege prezentul, trebuie să înţelegi trecutul", a adăugat, într-o conferinţă de presă, cunoscutul cineast, recompensat la rândul său anul trecut la Veneţia cu cel mai important premiu pentru "The Shape of Water".



"Roma" este primul film semnat de Cuarón după "Gravity" (2013), peliculă recompensată cu şapte premii Oscar, inclusiv pentru regie şi montaj.



Redăm mai jos lista principalilor câştigători ai acestei ediţii:



Leul de Argint - Marele premiu al juriului - "The Favourite", de Yorgos Lanthimos



Leul de Argint pentru cel mai bun regizor - Jacques Audiard, pentru "The Sisters Brothers", o coproducţie Franţa/ SUA/ România/ Spania



Coppa Volpi pentru cel mai bun actor - Willem Dafoe, pentru "At Eternity's Gate", de Julien Schnabel



Coppa Volpi pentru cea mai bun actriţă - Olivia Colman, pentru "The Favourite", de Yorgos Lanthimos



Cel mai bun scenariu - Joel şi Ethan Coen, pentru "The Ballad of Buster Scruggs"



Premiul special al juriului - "The Nightingale" (Australia), de Jennifer Kent



Premiul "Marcello Mastroianni" pentru cel mai bun tânăr actor/ actriţă - Baykali Ganambarr, pentru "The Nightingale", de Jennifer Kent



Leul de Aur pentru întreaga carieră - actriţa britanică Vanessa Redgrave şi regizorul canadian David Cronenberg.



Premiul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film (FIPRESCI Award) - "Napszállta", de László Nemes, cu o distribuţie din care fac parte actorii români Vlad Ivanov şi Levente Molnár.

Sursa: agerpres.ro