Rochii de nuntă fabricate în România. Modele care cu siguranță vor impresiona

Dacă sunteți în această perioadă în căutarea unei rochii de ocazie, vă propunem câteva modele fabricate în România. Iată câteva rochii de nuntă dintre care puteți alege.

Rochie Tanya de ocazie galben si negru cu dantela la bust. Mizeaza pe tonuri contrastante, pentru a straluci la orice eveniment! Rochia galben si negru Tany cu dantela la bust este in croi clos, cu baza formata din voal in design drapat, creand un efect vaporos. Talia este subliniata printr-un cordon fals discret cu insertii metalice aurii aplicate pe un peplum din broderie. Spatele si bustul sunt decupate si accesorizate cu broderie si dantela florala pe ton galben regal.

Rochie Cecille negru si mov cu dantela si strasuri in talie. Fii o aparitie speciala la petrecerile verii, purtand rochia negru si mov Cecille cu dantela si strasuri in talie! Croiul clos, cu bustul si spatele decupate in forma de V, iti evidentiaza gratia. Talia este accentuata printr-un cordon fals discret cu strasuri albe contrastante. Rochia are o splendinda textura pe bust si spate formata din dantela si broderie florala. Se inchide discret la spate cu un snur si fermoar.

Rochie Brise neagra incretita pe o parte. Alege rochia neagra Brise incretita pe o parte pentru o tinuta deosebita la orice petrecere! Rochia este dreapta, cu un decolteu oval feminin si design incretit pe o parte, atragand atentia asupra tinutei tale. Rochia se inchide lateral.

Rochie Moze lunga ivoar cu imprimeu floral mov. Rochie lunga, lejera perfecta pentru acest sezon, cu print floral deosebit, decolteu in "V" si buzunare iti va asigura o aparitie stilata si cocheta care va atrage toate privirile.

Rochie Camelia verde de ocazie din dantela. Alege rochia verde Camelia de ocazie din dantela pentru o tinuta clasica si rafinata la orice eveniment! Rochia are croi larg, cu un crepeu la spate si decolteu oval, potrivindu-se siluetei tale. Rochia este integral creata din dantela si broderie florala maxi.