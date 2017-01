Roboţii vor deveni ”persoane electronice” - vot istoric al comisiei Parlamentului European

Este în acest moment un draft şi are un vot al comisiei Juridice-Legal Affairs a Parlamentului European. Roboţii sofisticaţi, cu un înalt grad de autonomie, ar trebui să aibă un statut legal, să fie ”persoane electronice”. Cu drepturi şi obligaţii, dacă fac bine sau provoacă infracţiuni, scrie Mediafax.ro.

Raportul #robotics adoptat de Parlamentul European include o dezbatere privind impunerea de taxe şi impozite pentru acest tip de roboţi. Raportul vine din partea parlamentarului de Luxemburg Mady Delvaux şi cuprinde reguli de definire ale acestor persoane electronice, inclusiv interacţiunea cu persoanele umane. ”Suntem în epoca în care inteligenţa umană stă alături şi se sprijină pe cea artificială”-argumentează raportul.

Raportul este aici.

Proprietarii roboţilor trebuie să aibă în vedere un set de reguli prin care să interzică orice tip de rău făcut fiinţelor umane. “A robot may not harm humanity, or, by inaction, allow humanity to come to harm,” este statutul robotului. Delvaux a propus de asemenea şi un design care să nu-l facă vulnerabil, înfăţişarea sa să depindă de stările sufleteşti ale omului. Raportul va fi votat în Parlament, în februarie, cerând majoritate absolută.