Robert Turcescu a răbufnit în scandalul cu Augustin Lazăr: "Am zis Aiud? Nemernicilor!"

Robert Turcescu, deputat PMP, a afirmat că bunicul său a fost închis zece ani la Aiud, asta în contextul în care Procurorul General al României, Augustin Lazăr, este în centrul unui scandal privind trecutul său.

"Da, in lumea in care traim azi unii le stiu pe toate. Stiu ei, din carti, din documente, din auzite, cum a fost la Gherla, la Pitesti, la Aiud. Am zis Aiud? Bunicul meu, Gheorghe Turcescu, a fost acolo, zece ani de temnita grea pentru "crima" de a fi prelungit prin actiunile lui razboiul impotriva marii Uniuni Sovietice! Un procuror l-a anchetat, un judecator l-a condamnat. Da, stiu, era in anii '50, nu prin anii '80, dar tot despre destine frinte vorbim. Cei care l-au ucis pe bunicul meu erau si in anii '50 tot niste "rotite" intr-un mecanism al opresiunii. Aidoma cu alte rotite, din anii '60, din anii '70, din anii '80...

Am tot dreptul sa strig impotriva acelor nemernici, procurori sau judecatori din anii dictaturii, care au contribuit la uciderea unor oameni sau a unor destine. Pentru ca eu nu vorbesc din auzite, ci in numele si pentru memoria bunicului meu!

Nemernicilor!", a scris Robert Turcescu pe Facebook.