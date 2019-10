Robert Negoiță, împiedicat de PSD să candideze la o funcție europeană

”Viorica Vasilica &Co strikes again. Sau cel puțin încearcă. Fără vreo referire sau observație legată de activitatea mea profesională, actuala conducere a PSD a făcut o mișcare demnă de un film prost, cu actori la fel de slabi. Demonstrând că înteresul personal și orgoliul mare, mare, mare al unor indivizi sau individe mici, mici, mici, cântărește mai greu în viziunea lor decât profesionalismul cuiva, șefii PSD au trimis o scrisoare grupului PES de la nivelul Comitetului European al Regiunilor CoR.

Ce se spune în această scrisoare? Că, din cauza declarațiilor “dure și neprovocate” ce îmi aparțin și care “au afectat reputația partidului, dar și dorința de reformare a acestuia” (interesant, dat fiind că tocmai despre nevoia acută de reformare vorbeam și eu) șefii PSD, în numele Președintelui, Viorica Vasilica Dăncilă, cer grupului PES de la nivelul Comitetului European al Regiunilor - CoR nu doar să îmi respingă candidatura pentru funcția de Președinte al Grupului, ci chiar să mă și suspende din Grupul PES…

Pe scurt, pentru că am avut curajul să vorbesc deschis și liber, în țara noastră, fiindcă am atras atenția asupra mai multor aspecte ce nu sunt în regulă, în interiorul partidului, dar și la nivelul Guvernului, că am cerut insistent reformarea PSD, deci fiindcă am cerut măsuri, PSD cere SĂ FIU ÎMPIEDICAT să candidez la o funcție. O candidatură pe care am înaintat-o pe baza rezultatelor mele ca Primar, ca Președinte al Asociației Municipiilor din România, ca Președinte al Delegației României la CoR, deci PE BAZA MERITELOR ȘI A MUNCII MELE ȘI A ECHIPEI. Și cere să fiu și suspendat din grup?!

De câte ori vreun preferat al șefilor PSD nu este susținut de toată suflarea românească la o funcție, se invocă trădarea de țară. În timp ce, șefii PSD nu doar că nu susțin, dar chiar pun bețe în roate oricărui român care nu face parte din gașca lor.

Viorica Vasilica a zis: “ NU! Să nu-l lăsăm! Să fie o lecție pentru toți cei care îndrăznesc vreodată să gândească și să se exprime liber în PSD.”

PS: Ultima parte, admit, mi-am imaginat-o… dar probabil cam așa a fost”, a scris Robert Negoiță pe Facebook.