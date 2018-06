Robert de Niro, din nou, vorbe grele pentru Trump

Robert de Niro, aflat la Toronto pentru a asista la inaugurarea restaurantului său, le-a cerut scuze canadienilor, premierului Justin Trudeau şi celorlalţi lideri ai G7 pentru ''comportamentul idiot'' al preşedintelui SUA, Donald Trump.

"Un mesaj de scuze pentru comportamentul idiot al preşedintelui meu. Este o ruşine şi îi cer scuze lui Justin Trudeau şi celorlalţi lideri ai G7", a declarat actorul care a ajuns luni la Toronto.



De Niro a decis să ia microfonul şi să se adreseze zecilor de persoane şi mass media reunite cu această ocazie pentru a-şi exprima dezacordul faţă de comportamentul lui Trump, la cel de-al 44-lea Summit G7, desfăşurat în Quebec (Canada).



"Este dezgustător", a declarat actorul, dar "este minunat să mă aflu aici la Toronto".



Este a doua oară în decurs de câteva zile când De Niro îşi exprimă public nemulţumirea faţă de preşedintele Trump.



Duminică seară, pe scena Radio City Music Hall din New York cu prilejul galei premiilor Tony - care recompensează cele mai bune producţii teatrale de pe Broadway - De Niro a folosit un cuvânt injurios începând cu "f" la adresa lui Trump.



"O să spun un singur lucru: F--k Trump", a spus celebrul actor fără niciun preambul. Declaraţia lui De Niro a fost întâmpinată cu aplauze în picioare de publicul prezent în sală, însă a fost cenzurată de CBS pentru americanii care urmăreau gala la televizor. "Nu mai este: jos Trump. Este f--k Trump", a precizat el sub ropotul de aplauze.



Robesrt de Niro este unul dintre cei mai respectaţi actori din Statele Unite, fiind recompensat cu două Oscaruri, pentru rolurile din "Raging Bull" şi "The Godfather: Part II".

