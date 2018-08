REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO, joi, 9 august 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 9 august 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de joi, 9 august 2018.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 9 august 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.



Iată numerele câştigătoare la LOTO:

Joker: 26, 28, 40, 21, 24 + 5



Loto 5/40: 23, 21, 38, 35, 28, 9



Noroc: 7 9 5 3 7 6 8



Super Noroc: 3 8 1 2 6 1



Noroc Plus: 9 3 0 8 0 1



Loto 6/49: 41, 42, 25, 28, 38, 30



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 9 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat 18.686 de câştiguri în valoare totală de 925.421,34 lei.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 1,97 milioane lei (peste 426.000 de euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 647.000 de lei (aproximativ 140.000 de euro), informează loto.ro.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La categoria I a jocului Joker se înregistrează un report de peste 1,15 milioane lei (peste 249.400 de euro), iar la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 777.300 de lei (peste 168.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 278.600 de lei (peste 60.200 de euro).



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 80.000 de lei (aproximativ 17.300 de euro), informează loto.ro.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. LOTERIA ROMÂNĂ ÎŢI SCHIMBĂ VIAŢA !



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La tragerea Loto 5/40 de duminică, 5 august, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 126.811,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 74-084 din Bucureşti şi a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40.