REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report record la JOKER, duminică, 22 iulie 2018

Report record la JOKER, duminică, 22 iulie 2018

Duminică, 22 iulie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 22 iulie 2018.

Duminică, 22 iulie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.



REPORT RECORD la JOKER: 4,38 milioane de euro.



SUPLIMENTAR 500.000 lei categoria I LOTO 6/49:



-250.000 lei pentru Tragerea Loto 6/49 din 22 iulie



-250.000 lei pentru Tragerea Loto 6/49 din 26 iulie



Duminică, 22 iulie 2018, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 24.162 de câştiguri în valoare totală de 10.694.359,73 lei, informează loto.ro.



JOKER – Cel mai mare report din istoria acestui joc



La categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: aprox. 20,42 milioane lei (peste 4,38 milioane de euro).



În cazul în care s-ar câştiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.



Suplimentar 500.000 lei Categoria I LOTO 6/49:



-250.000 de lei pentru Tragerea Loto 6/49 din 22 iulie



-250.000 de lei pentru Tragerea Loto 6/49 din 26 iulie



În urma câştigării premiului de categoria I la Loto 6/49, Loteria Română suplimentează cu câte 250.000 de lei fondul de câştiguri al categoriei I pentru fiecare din tragerile loto 6/49 din 22 iulie şi 26 iulie.



La Noroc, se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 429.700 de lei (peste 92.300 de euro), informează loto.ro.



La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 452.500 de lei (peste 97.200 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 205.000 lei (peste 44.000 de euro).



La Loto 5/40, se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 359.600 de lei (peste 77.200 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 72.700 de lei (peste 15.600 de euro).



La tragerea Loto 5/40 de joi, 19 iulie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 60.355,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 73-046 din sector 3, Bucureşti, şi a fost completat cu 7 numere la întreg (21 de variante). Pe lângă premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obţinut şi 10 câştiguri de categoria a III-a, valoarea totală a câştigului obţinut fiind de 62.867,50 lei.