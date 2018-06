REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. REPORT RECORD la Joker, duminică, 24 iunie 2018

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 24 iunie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 24 iunie 2018.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 24 iunie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. REPORT RECORD LA JOKER: 4,32 MILIOANE DE EURO



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. REPORT LOTO 6/49: 1,42 MILIOANE EURO



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 24 iunie 2018, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 17.009 de câştiguri în valoare totală de 942.884,39 lei.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La categoria I a jocului Joker se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,16 milioane lei (aprox. 4,32 milioane de euro).



În cazul in care s-ar câştiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. PREMII MARI ÎN JOC



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 6,6 milioane lei (peste 1,42 milioane euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 150.800 lei (peste 32.000 de euro), informează loto.ro.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La categoria a II-a a jocului Joker se înregistrează un report în valoare de peste 437.600 de lei (peste 93.700 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 104.000 lei (peste 22.000 de euro).



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 61.000 de lei (peste 13.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, este în joc un report în valoare de peste 47.400 de lei (peste 10.100 de euro).



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. LOTERIA ROMÂNĂ ÎŢI SCHIMBĂ VIAŢA!



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La tragerea Joker de joi, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 89.646,33 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 35-064 din Timişoara şi a fost completat cu o schemă redusă cod 23 (51 variante), o schemă redusă cod 12 (118 variante) şi 8 variante la Noroc Plus. Pe lângă premiul de categoria a III-a, posesorul biletului a obţinut şi 9 câştiguri de categoria a V-a, 40 de câştiguri de categoria a VII-a, 49 de categoria a VIII-a şi un câştig de categoria a V-a la Noroc Plus, suma totală câştigată fiind de 96.412,93 lei, informează loto.ro.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La tragerea Noroc s-a înregistrat un câştig de categoria I în valoare de 80.195,73 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 39-099 din judeţul Vrancea şi a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc.