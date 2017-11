REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO, duminică, 5 noiembrie 2017

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 5 noiembrie 2017, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică, 5 noiembrie 2017. Verifică mai jos.

Loto 6/49: 13, 3, 18, 12, 21, 45

Joker: 14 / 29, 19, 3, 5, 10

Loto 5 din 40: 27, 26, 19, 38, 20, 37

Noroc: 0382168

Super Noroc: 588411

Noroc Plus: 089512.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report de peste 2,4 milioane de euro la Joker.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,83 milioane de lei (aproximativ 617.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 600.000 de lei (peste 130.000 de euro).

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 11,2 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 260.000 de lei (peste 56.000 de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 7.000 de lei.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 352.000 de lei (peste 76.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 55.000 de lei.