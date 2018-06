Rezultate Evaluare Naţională 2018. Ce notă a luat fata Adrianei Iliescu la Capacitate 2018

Rezultate Evaluare Naţională 2018

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Eliza, fiica Adrianei Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume, a absolvit clasa a VIII-a și a susţinut examenul de Evaluare Națională 2018. Iată ce notă a luat!

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Rezultatele la Evaluare Naţională 2018 urmează să se afişeze în scurt timp pe evaluare.edu.ro. Vom publica, în acest articol, rezultatele la Evaluare Naţională 2018 şi nota pe care Eliza Iliescu a obţinut-o la Capacitate 2018.

Adriana Iliescu a devenit mamă la 67 de ani, în anul 2005, după ce a apelat la procedurile de înseminare artificială, iar fiica sa, acum în vârstă de 13 ani, a dat astăzi proba la limba și literatura română. Adriana Iliescu, ajunsă la vârsta de 80 de ani, a fost profesor de limba română și a ajutat-o foarte mult pe Eliza să se pregătească pentru acest examen.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. „Învăţăm împreună. De meditator nici nu se pune problema, nu avem bani să aruncăm pe meditaţii. Ne pregătim acasă, noi două. Eliza este foarte bună la Română, iar la Matematică ne descurcăm. Lucrăm suplimentar", a declarat Adriana Iliescu, pentru Kanal D, săptămâna trecută.

Adriana Iliescu a cedat in fata emotiilor. Ieri dimineata, cea mai batrana mama din Romania a acuzat stari de rau cand fiica sa a sustinut primul examen din viata sa - Evaluarea Nationala.

In timpul celor doua ore in care fiica sa, in varsta de 13 ani, s-a aflat in sala de examen, Adriana Iliescu (80 de ani) nu si-a gasit linistea sub niciun chip.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. Starile de rau aveau sa treaca abia dupa ce Eliza a iesit din sala de curs, cand amandoua au ajuns acasa si au putut verifica ce facuse adolescenta la proba scrisa a examenului de Limba si literatura romana.

“Eliza este fericita! A facut foarte bine la examenul de Evaluare Nationala. A facut bine si la partea de gramatica, dar si la compunerea de la punctul B. Acolo, a inventat o poveste cum ca ar fi mers intr-o excursie cu mama ei. Noi am fost in excursii, dar in alte zone. Vazuse ea la televizor si pe internet cum arata Alba Iulia si Sibiu si asta a ajutat-o foarte mult la descrierea pe care a facut-o in compunere. Am comparat pe internet raspunsurile ei cu cele corecte si am aflat ca a facut foarte bine. Suntem fericite! Mai ramane sa vedem cum va fi notata la partea de creatie si, apoi, sa vedem ce se intampla miercuri la matematica. Acolo n-am meditat-o si nu am avut cum sa o ajut… o sa vedem”, a declarat Adriana Iliescu, cea supranumita cea mai batrana mama din Romania, pentru WOWbiz.ro.

Rezultate Evaluare Naţională 2018. “Mititica (n.r. Eliza) este coplesita de emotii. Nu mananca, nu se odihneste, nu se uita la televizor pentru ca nu ii arde. Nu poate sa invete la matematica si nici sa citeasca. Sta degeaba, iar eu o las pentru ca trebuie sa se linisteasca! Desi a spus ca nu are emotii, e totusi primul examen mare pe care il sustine. Mai sunt si gandurile astea, ce liceu sa aleaga si unde sa mearga de acum inainte. E o saptamana grea, dar ne descurcam noi. Nici eu nu am putut sa gatesc si nici nu cred ca o sa prepar ceva saptamana asta. (n.r.: rade) Nici ea nu poate si nici eu. Cum sa stau in bucatarie cand ea are nevoie de suport?! Mie mi-a fost cam rau dimineata (n.r.: luni, in ziua examenului Elizei). De la emotii, da. Am avut o stare de greata de la starea aia de ingrijorare. Nici de dormit nu am dormit, nici eu si nici ea, mititica. Insa, va trece si perioada asta si o sa ne revenim”, a declarat Adriana Iliescu.

Evaluare nationala 2018 rezultate. Primele note la Română şi Matematică Capacitate 2018 se vor afişa marţi, 19 iunie 2018, pe evaluare.edu.ro. Cum se depun contestaţiile?

Evaluare nationala 2018 rezultate. Primele rezultate la Evaluare Naţională 2018 vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Notele vor fi publicatele pe site-ul evaluare.edu.ro 2018.

