Revoltător! Becali a transferat un jucător și n-a plătit!

Probleme pentru Gigi Becali și FCSB! Becali a uitat să achite suma de transfer pentru fotbalistul Sorin Șerban, pe care l-a luat de la Baia Mare pentru 50.000 de euro.

FRF e gata să ia măsuri împotriva celor de la FCSB, care l-au împrumutat pe Șerban la Iași.

“Noi am fost de bună credință și nu am vrut să apelăm la comisii. Am luat legătura cu cei de la FCSB și ne-au tot amânat, așa că nu mai avem ce să facem”, au spus cei de la Baia Mare, pentru ProSport.

